Samsung Galaxy S25 буде працювати на Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Напередодні швидкого запуску нової флагманської серії Samsung Galaxy S25 у базі даних синтетичних тестів Geekbench з’явилися нові подробиці про базову модель.

Раніше ми вже бачили результати глобальної версії Galaxy S25 на чипі Exynos 2500, а тепер у Geekbench засвітився девайс із номером моделі SM-S931N. Ця модель призначена для корейського ринку. Смартфон працює на кастомному чипсеті Snapdragon 8 Elite для Galaxy з розігнаною тактовою частотою суперядра до 4,47 ГГц. Для порівняння: частота стандартного Snapdragon 8 Elite – 4,32 ГГц. Ще один важливий елемент – 12 ГБ оперативної пам’яті.

Однак результати продуктивності дещо розчаровують. Galaxy S25 набрав 2481 бал в одноядерних і 8658 балів у багатоядерних тестах. Це значно нижче, ніж у більшості пристроїв на Snapdragon 8 Elite. Для контексту, OnePlus 13 і iQOO 13 набирають понад 3100 і 10 000 балів у тих самих тестах.

Цілком ймовірно, смартфон показав поганий результат через сиру оболонку One UI 7. Очікується, що презентація серії Galaxy S25 відбудеться в січні.