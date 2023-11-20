OnePlus 12 покажуть вже через 2 тижні

Компанія OnePlus поділилася в китайській соцмережі Weibo офіційним промо-постером майбутнього флагманського смартфона OnePlus 12. Тепер ми знаємо, що презентація новинки відбудеться 4 грудня в день 10-річчя бренду.

За даними інсайдерів, новинка отримає топовий чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а також основну камеру з новим сенсором Sony LYT-T808.

Крім того, OnePlus 12 буде оснащений 6,82-дюймовим OLED-дисплеєм BOE X1 з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 120 Гц, надшвидкою опертівкою LPDDR5x об’ємом до 16 ГБ і накопичувачем UFS 4.0 до 1 ТБ, а також акумулятором ємністю 5400 мАг із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт і бездротової до 50 Вт.

Очікується, що разом з OnePlus 12 компанія анонсує OnePlus Ace 3. Друга новинка може отримати чип Snapdragon 8 Gen 2. Інших подробиць про девайси поки немає.