Опубліковано перелік найочікуваніших у 2024 році гаджетів Apple

Наступний рік обіцяє стати для Apple знаковим, оскільки компанія вперше з 2015 року запустить нову лінійку продуктів. Разом з тим компанія представить ще кілька очікуваних пристроїв. Про них коротко розповіла редакція видання MacRumors.

Насамперед у MacRumors відзначили AirPods. У 2024 році Apple має представити дві версії AirPods 4: дорогу і дешеву. Обидві отримають оновлений дизайн, але тільки дорога модель буде обладнана системою активного шумозаглушення.

Наступного року IT-гігант представить багато нових iPad, але в MacRumors найбільше чекають на версію Pro з першим в історії планшетом Apple OLED-екраном. OLED-екрани не тільки поліпшать зображення, а й дадуть змогу зробити iPad тоншим. Тому журналісти чекають на оновлення дизайну пристроїв.

У Apple Watch у 2024 році трапиться ювілей. На честь цього, найімовірніше, Apple представить Apple Watch X, які отримають новий дизайн і нове кріплення для ремінців. Головною фішкою пристрою стане можливість вимірювання кров’яного тиску в організмі людини.

Серія iPhone 16 теж є гаряче очікуваною новинкою. Хоча пристрій навряд чи отримає разючі поліпшення, журналісти сподіваються побачити перероблений блок камер, збільшені екрани у версіях Pro, а також нові процесори.

Найбільш інтригуючим продуктом 2024 року є гарнітура змішаної реальності Apple Vision Pro. Хоча Vision Pro бачиться багатообіцяючим пристроєм, перші відгуки про пристрій були стриманими. Виходячи з цього в MacRumors скептично ставляться до успіху Vision Pro першого покоління. Однак журналісти майже впевнені, що, незважаючи на слабкі продажі, Apple продовжить розвивати серію “головних комп’ютерів”.