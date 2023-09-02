Lenovo представила 3D-монітор, що не вимагає окулярів

Lenovo має намір підтримати прорив на ринку за допомогою свого нового 3D-монітора ThinkVision 27, анонсованого на конференції IFA. Цей 27-дюймовий 4K-монітор не вимагає окулярів для перегляду 3D-зображень завдяки лінзі та технології відстеження руху очей у реальному часі.

Монітор, орієнтований на людей «творчих» робіт, таких як дизайнери та розробники 3D-графіки, проектує різні зображення на кожне око, створюючи 3D-ефект. Роздільна здатність 3D-монітора становить 1920×2160, але лінзу можна переключити на звичайне 2D-зображення з роздільною здатністю 3840×2160.

Технологія Lenovo відрізняється від конкурентів, таких як платформа Simulated Reality компанії Dimenco, хоча конкретних відмінностей не було описано.

Для роботи в 3D необхідний комп’ютер з операційною системою Windows 10 або пізнішою версією, що відповідає скромним вимогам ( Intel Core i5-7400, Nvidia GeForce GTX 1050, 16 ГБ DDR5 RAM).

Lenovo планує випустити монітор у січні 2024 року за ціною 2999 доларів.