Стало відомо, чи можна залишати зарядку від телефону в розетці

У мережі можна зустріти десятки статей про те, що не можна залишати зарядку без телефону в розетці. В якості аргументів висуваються і ризик загоряння, і шкода зарядному пристрою, і додаткові витрати на електроенергію. Розповідаємо, що з того правда, а що міф.





Витрата електроенергії

Будь-яка техніка та пристрої, підключені до розетки, споживають електроенергію. Питання у тому, скільки саме за це доводиться платити. Якщо провести розрахунки, виходячи з технічних характеристик будь-якого зарядного пристрою, можна зрозуміти — мізерно мало. Непрацююче ЗП, підключений до розетки, споживає приблизно 0,3 кіловати за рік, що зовсім не підвищує плату за електроенергію.

Ризик займання

Багато хто відключає зарядний пристрій від розетки, щоб уникнути пожежі. Відбутися вона може у таких випадках:

Якщо розетка несправна.

При різкому стрибку напруги.

Якщо проводка в порядку, ні зарядному пристрої, ні розетці нічого не загрожує. Від того факту, що ЗП підключено до мережі, спалах не відбудеться.

Вихід з ладу ЗП

Ще одна причина, чому радять не залишати зарядку в розетці – ризик її виходу з ладу. Нібито термін експлуатації ЗП значно знизиться, і власнику доведеться купувати новий блок заряджання. Однак сучасні якісні ЗП розраховані більш ніж на 5 років роботи. Тому людина швидше змінить смартфон, аніж зарядку.

Чому не можна залишати зарядку без телефону?

Є більш очевидні причини, чому зарядний пристрій не рекомендується залишати постійно підключеним:

Ризик того, що провід гризтимуть домашні тварини або брати в рот маленькі діти.

Імовірність того, що пристрій постраждає під час грози.

Невеликий ризик короткого замикання з інших причин.

Таким чином, залишений зарядний пристрій без телефону в розетці навряд чи зламається і точно не стане причиною переплати по рахунках за електроенергію. Ризик займання низький і залежить, насамперед, від проводки та зовнішніх факторів. Якщо є якісь побоювання, можна діставати зарядний пристрій із розетки – гірше нікому не стане.