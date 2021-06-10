Телефонні шахраї придумали новий спосіб крадіжки грошей: дзвонять і нахабніють

До недавнього часу найпопулярнішим способом “розводу” у телефонних шахраїв були дзвінки від імені банків. Схема настільки заїжджена, що на неї з кожним днем ​​ведеться все менше людей, більшість просто кладе трубку відразу після фрази «служба безпеки». А коли одна схема перестає працювати, на її місце приходить нова – тепер у шахраїв в моді представлятися співробітниками правоохоронних органів.





Вас турбує поліція

Число скарг на дзвінки від імені служби безпеки банків тільки за останній рік знизилося вдвічі. Це закономірно, адже вже складно знайти людину, якій шахраї з подібним “розводом” не дзвонили б особисто, а якщо і не дзвонили, то у людей є інформація від знайомих, родичів або ЗМІ. Практично всі попереджені і напоготові.

Але при цьому люди стали частіше скаржитися на дзвінки, в яких невідомі представляються поліцейськими з різних відомств. Факти говорять про те, що єдиного сценарію “розводу” немає. Шахраї кожен раз розігрують нові вистави, незмінною залишається лише суть – Псевдополіцейський пропонує людині закрити очі на злочин, скоєний ним самим або родичами за переказ визначеної суми на вказаний рахунок.

Можна навести відразу кілька прикладів подібних схем. Потенційній жертві телефонують на телефон, серйозним голосом представляються співробітником поліції, для правдоподібності називаючи відомство, звання, а іноді навіть номер жетона. Потім переконують, що на людину відкрито кримінальну справу.

Статті можуть бути найрізноманітніші, починаючи від підозри в шахрайстві і закінчуючи ухиленням від податків. Ключове завдання – залякати, пообіцявши серйозні проблеми. А потім запропонувати вирішити питання за невелику грошову винагороду.

Інший ходовий варіант – заявити, що один з родичів потрапив в аварію. Наприклад, збив людину зі своєї вини. Для правдоподібності цьому «родичу» навіть можуть передати трубку. Говорити за нього буде зовсім інша людина, але в стресовій ситуації люди схильні робити необдумані вчинки і легко ведуться, навіть якщо голос не схожий. Хіба мало, поганий зв’язок, динамік біля телефону, нерви. Далі очевидне продовження у вигляді грошової компенсації за те, щоб зам’яти ситуацію.

Яким би не був сценарій, він тримається на одному – створенні ілюзії критичного становища, яке змушує жертву робити необдумані вчинки. Тому перше, що потрібно зробити, якщо вам надійшов дзвінок від нібито поліцейського, це заспокоїтися. Краще взагалі повісити трубку і не спілкуватися незрозуміло з ким. Якщо в біді родич – зателефонуйте йому особисто. Якщо претензії у поліції – зателефонуйте до відділу і з’ясуйте все самі. Переконайтеся, що ніхто вас не шукає і зітхне спокійно.