Смартфони Xiaomi 13 та 13 Pro можуть бути анонсовані раніше терміну

Багато хто вже давно знає, що за останні роки компанія Xiaomi змістила час презентацій своїх номерних флагманів на кілька місяців. Якщо раніше вони анонсувалися у лютому, то тепер у грудні. Але нові відомості говорять про те, що Xiaomi 13 та 13 Pro можуть бути випущені ще раніше. Джерелом такої інформації стали IMEI чотирьох смартфонів, які випливли в базі даних китайського регулятора. Це 221113C та 2210132C, а також 2211133G та 2210132G.





Йдеться про два пристрої, які потраплять на різні ринки: китайський (C) та глобальний (G). До того ж перші чотири цифри, як правило, вказують на рік – 22 та місяць – 11/10, коли апарати представлені. Втім, це заважає компанії відкласти запуск нового покоління. Як це буде на практиці, вдасться з’ясувати ближче до осені, оскільки залежить від термінів релізу Snapdragon 8 Gen 2.