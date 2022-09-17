Українці зможуть допомагати перехоплювати крилаті ракети через смартфон

Одеса вражає не лише своїм колоритом, а й геніальними вченими. Геннадій Сульдін разом із командою програмістів створили додаток, який допоможе перехоплювати російські ракети через…смартфон. Програма отримала назву «єППО».





Команда програмістів «Технарі», яку очолює Пан Сульдін хоче, щоб програму додали до застосунку «Дія», адже через нього українці можуть майже все:

використовувати цифрові копії документів;

збивати байрактари (гра-онлайн);

повідомляти ЗСУ про небезпеку;

донатити на армію тощо.

Додаток можна інтегрувати у системи ППО, і військовослужбовці зможуть через нього відстежувати ракети «Калібр», що Росія запускає по Україні. Від 24 лютого по Україні було запущено понад 600 крилатих ракети Калібр та Іскандер. Їх вартість перевищує 7,5 млрд доларів США.

Понад 70% некерованих снарядів потрапляють у моря, поля, ліси…але не по військових об’єктах. Мирне населення страждає від крилатих ракет більше та частіше, ніж захисники. Тому в такий спосіб можна забезпечити українцям більше спокійних ночей.

Як працює додаток «єППО»

Крилаті ракети «Калібр» обходять системи ППО на малих висотах. Додаток, яким зможуть користуватись мирні громадяни та військові буде відстежувати ракети у повітрі та сигналізувати. ППО можна буде відкалібрувати та перехопити снаряд.

Щоб передати інформацію військовим про крилату ракету, людина має відкрити додаток та натиснути на «червону кнопку». Дані автоматично передаватимуться, куди потрібно, а саме на пульт командного ППО. Найголовніше, що будуть вказані висота польоту ракети та її координати. Чим більше українців встановить додаток, тим більш якісно можна закрити небо від ворога. Ідея чудова, програма проста, але її необхідно протестувати, перш ніж прийняти рішення про інтеграцію у «Держава і Я».