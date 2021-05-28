Складено рейтинг кращих 8К-телевізорів у 2021 році

Для тих, хто хоче насолоджуватися найкращою роздільною здатністю, ми склали підбірку з 12 кращих 8K-телевізорів в 2021 році.





У 8K-телевізорах в 4 рази більше пікселів, ніж у дисплеях з 4K-роздільною здатністю. А це гарантує набагато більш високу якість при перегляді фільмів, в іграх або під час роботи з графікою. Зображення в 8K максимально наближене до реального, тому забезпечує повне занурення в те, що відбувається на екрані.

Телевізори з діагоналлю до 65 дюймів

LG NANOCELL 55NANO956NA

Діагональ: 55 “

Матриця: IPS

Частота оновлення: 50 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 40 Вт

Відкриває рейтинг 55-дюймовий 8K-телевізор від компанії LG. Завдяки технології NanoCell дисплей показує насичені і живі кольори. Мозок пристрою – потужний процесор Alpha 9 III, який вибирає найкращі налаштування під контент, який проглядається і вміє «дотягувати» ролики з формату FullHD до 8K, згладжуючи різкі рухи.

Телевізор вміє розпізнавати голосові команди завдяки чутливому мікрофону. Так його можна попросити включити спортивну трансляцію о 22:00, зробити запис вашої улюбленої передачі або нагадати про виконання важливої ​​справи.

Спеціально для геймерів в 55NANO956NA присутній ігровий режим, який характеризується мінімальною затримкою, підвищеною контрастністю та замовною яскравістю, що збільшує шанси на перемогу в гонці або онлайн-битві.

плюси:

Доступність.

Голосове керування.

Ігровий режим.

Потужні вбудовані колонки.

Спритний процесор.

мінуси:

Не знайдено.

LG 65NANO95 65 ” 8K Ultra HD NanoCell

Діагональ: 65 “

Матриця: IPS

Частота оновлення: 50 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 40 Вт

Новинка від LG, оснащена величезним 65-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 7680х4320. Телевізор вміє працювати з технологіями Dolby Vision і HDR10 Pro, що особливо порадує любителів дивитися кіно у високій якості. Апарат має тонкі рамки корпусу, які сприяють повному зануренню у віртуальну реальність.

За звучання відповідає вбудована акустична система з 4 динаміків і сабвуфера. Підтримується повноцінне об’ємне звучання. Телевізор може працювати в екосистемі Google, Apple, Amazon або LG Smart ThinQ. Для підключення пристроїв тут є 4 роз’єми HDMI і 3 USB.

плюси:

Соковиті та яскраві кольори.

Великий дисплей.

Потужний процесор 9 покоління.

Непогана акустика.

Швидке ПЗ WebOS.

мінуси:

Низька частота оновлення для такої ціни.

QLED SAMSUNG QE65Q700TAU

Діагональ: 65 “

Матриця: QLED

Частота оновлення: 100 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 60 Вт

Популярний 8K-телевізор корейського виробника. Від більш просунутої моделі 800TAU ця відрізняється більш скромною частотою оновлення і, як наслідок, низькою вартістю. Зате в іншому моделі практично ідентичні. Тут також є автоматичні налаштування, що гарантують якісний звук і реалістичність зображення.

Присутній і підсилювач мови Active Voice Amplifier, що дозволяє з комфортом дивитися улюблені фільми навіть якщо в кімнаті панує шум. А ті, хто звик поєднувати відпочинок і роботу, зможуть виводити інформацію зі смартфона або комп’ютера на екран ТВ прямо під час перегляду контенту.

плюси:

Соковита і деталізована картинка.

Автоналаштування.

Можливість паралельно працювати з гаджетами.

Підтримка HDR10 +.

мінуси:

Частота оновлення трохи завищена.

QLED SAMSUNG QE65Q900RBU

Діагональ: 65 “

Матриця: QLED

Частота оновлення: 200 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 60 Вт

Завершує добірку 65-дюймовий телевізор, який видає чітке і реалістичне зображення. На відміну від багатьох аналогів, ця модель від Samsung вміє автоматично налаштовувати яскравість в залежності від ступеня освітлення.

Телевізор виконаний в мінімалістичному дизайні з тонкими рамками корпусу, який ідеально впишеться майже в будь-який інтер’єр приміщення. Дисплей має широкий кут огляду, тому ви зможете насолоджуватися улюбленими фільмами з будь-якої точки кімнати.

плюси:

Безрамковий екран.

Універсальний пульт One Remote.

Дисплей з покриттям.

Режим Ambient.

мінуси:

Незручна підставка.

Телевізори з діагоналлю до 75 дюймів

NANOCELL LG 75NANO976

Діагональ: 74.5 “

Матриця: IPS

Частота оновлення: 100 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 40 Вт

75-дюймовий телевізор NanoCell славиться поєднанням хорошого функціонала з сучасною начинкою. Цю модель можна використовувати не тільки в ролі домашнього кінотеатру, а й як центр домашньої екосистеми. Так з його допомогою можна контролювати і управляти побутовими приладами в будинку. За це відповідає технологія ThinQ, яка чітко розпізнає голос користувача і передає команди.

Сам пристрій виконаний в стильному корпусі з тонкими рамками, які при перегляді кіно візуально розширюють площу екрану.

плюси:

Управління екосистемою розумного будинку.

Зручний інтерфейс.

Ергономічний дизайн.

Непогана частота.

мінуси:

Не знайдено.

NANOCELL LG 75NANO996

Діагональ: 75 “

Матриця: IPS

Частота оновлення: 100 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 60 Вт

8K-телевізор, виконаний в кращих традиціях LG. Тут 75-дюймовий майже безрамковий екран з відмінною яскравістю і точною передачею кольору. Всі об’єкти на ньому відображаються максимально природно завдяки технологіям HDR10 і Dolby Vision.

Кути огляду широкі – 178 градусів. З ними картинка не спотворюється при перегляді з різних ракурсів. LG 75NANO996 підійде не тільки на роль домашнього кінотеатру, а й в якості головного пристрою у екосистемі LG або екрану для геймерів. Останні оцінять непогану частоту і потужну вбудовану аудіосистему на 60 Вт.

плюси:

Привабливий дизайн.

Передача кольору і яскравість.

Кут огляду.

Потужні динаміки.

Підтримка сучасних технологій.

Екосистема LG.

мінуси:

Не знайдено.

QLED SAMSUNG QE75Q950TSU

Діагональ: 75 “

Матриця: QLED

Частота оновлення: 200 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 70 Вт

Преміальний 8K-телевізор, побудований на базі інтелектуального процесора Samsung в поєднанні з 8K AI масштабуванням. З його допомогою ви зможете покращити якість улюбленого фільму або серіалу з FullHD до 8K.

Модель цікава наявністю безлічі інтелектуальних можливостей. Вона вміє автоматично регулювати яскравість зображення в залежності від рівня освітлення в приміщенні. А завдяки технології Tracking Sound звук «переміщається» на екрані, слідуючи за об’єктами.

Геймери оцінять оновлення картинки з частотою до 200 Гц. Це зробить динамічні сцени максимально плавними і деталізованими.

плюси:

Технології покращення якості зображення.

Потужний чіпсет.

Об’ємне звучання.

Великий безрамковий екран.

мінуси:

Вартість.

SONY KD-75ZH8

Діагональ: 74.5 “

Матриця: VA

Частота оновлення: 50 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 60 Вт

Модель 2020 року, яка буде актуальною в найближчі кілька років. Вона виконана в безрамковому корпусі з двома підставками з обох сторін. У телевізорі реалізована технологія 8K X-Reality PRO, яка поліпшить навіть, здавалося б, ідеальне зображення. Вона порівнює кожен кадр з базою даних, вибираючи оптимальну яскравість, контрастність і колірну палітру.

В KD-75ZH8 замість звичайних колонок встановлені вібраційні випромінювачі з об’ємним звучанням, розташовані за дисплеєм. Підтримуються декодери DTS і Dolby Digital.

До телевізору одночасно можна підключити до декількох пристроїв. Для цього передбачені інтерфейси AV, HDMI x4, USB x3 і не тільки.

плюси:

Якість зображення.

Швидке ПЗ.

Розширений інтерфейс.

Чудовий звук.

мінуси:

Вартість.

Низька частота оновлення.

Телевізори з діагоналлю більше 75 дюймів

SONY KD-85ZH8

Діагональ: 84.6 “

Матриця: VA

Частота оновлення: 50 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 60 Вт

Відкриває категорію 85-дюймовий телевізор, побудований на технології Triluminos. Вона покращує передачу кольору і відображення відтінків та текстур на екрані, дозволяючи повністю зануритися у віртуальну реальність. Крім того, ТВ автоматично калібрує екран під кожну гру, додаток або канал. Тому вам не доведеться кожного разу вручну налаштовувати параметри зображення.

В KD-85ZH8 вбудована потужна 60-ватна аудіосистема, яка адаптується до розмірів і планування приміщення. Завдяки цьому ви зможете насолоджуватися чистим об’ємним звуком під час перегляду кіно чи проходження улюбленої гри.

плюси:

Якість картинки.

Підтримка Dolby Atmos.

ПЗ Android.

Працює з екосистемою Apple.

Технології HDR і Triluminos.

мінуси:

Не знайдено.

QLED SAMSUNG QE85Q950TSU

Діагональ: 85 “

Матриця: QLED

Частота оновлення: 200 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 70 Вт

Якщо вам потрібен «гігантський» телевізор для облаштування вітальні або домашнього кінотеатру, то для цієї мети підійде Samsung QE85Q950TSU. Модель отримала безрамковий 85-дюймовий дисплей з ергономічною підставкою посередині. При цьому сам корпус дуже тонкий і не займе багато місця біля стіни.

Пристрій підійде для перегляду контенту у високій якості. Цьому посприяє підтримка технології HDR10 +. Крім того, частота оновлення досягає 200 Гц, що робить Samsung QE85Q950TSU ідеальним інструментом для геймерів.

плюси:

Якість зображення.

Мінімалістичний дизайн.

Функціональність.

мінуси:

Проблеми в роботі Bluetooth.

XIAOMI MI TV MASTER ULTRA 8K 5G

Діагональ: 82 “

Матриця: TFT IPS

Частота оновлення: 120 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 60 Вт

Бренд Xiaomi вирішив не відставати від конкурентів і теж випустив свій 8K-телевізор. Модель отримала сучасний безрамковий дисплей з соковитими кольорами і відмінною яскравістю, яка адаптується під рівень освітленості приміщення.

Телевізор досить потужний і відмінно себе показує в режимі багатозадачності, чому сприяють 4 ГБ ОЗП, 256 ГБ вбудованої пам’яті і 4-ядерний процесор MediaTek.

Об’ємний звук забезпечується двома головними динаміками з сумарною потужністю 20 Вт. Також в корпус вбудовано ще два додаткових динаміка з потужністю 40 Вт, які програють потужний бас. Зрозуміло, Mi TV Master підтримує технологію Dolby Atmos.

плюси:

Потужна начинка.

Багато пам’яті.

Безрамковий дисплей.

Dolby Atmos.

Плавність зображення в динамічних сценах.

мінуси:

Не знайдено.

OLED LG OLED88ZX9

Діагональ: 88 “

Матриця: OLED

Частота оновлення: 100 Гц

Стереозвук: Так

Потужність динаміків: 80 Вт

Це кращий 8K-телевізор за характеристиками, але через захмарний цінник в 800 000 гривень ми розташували його лише на останньому місці. Апарат отримав безрамковий 88-дюймовий дисплей з шикарною передачею кольору. Він тримається не на підставці, а на спеціальній тумбі, яка входить в комплект. За роботу цього пристрою відповідає просунутий процесор a9 Gen3, здатний аналізувати зображення і звук в реальному часі.

Модель підтримує технології Dolby Vision IQ і Dolby Atmos, які сприяють повному зануренню в те, що відбувається на екрані, створюючи ефект присутності.

Геймери оцінять наявність спеціального ігрового режиму, в якому яскравість, контрастність та інші параметри зображення підлаштовуються під особливості конкретної гри.

плюси:

Найпотужніше «залізо».

Ігровий режим.

Голосове керування.

Підтримка Wisa Speakers.

Універсальний пульт.

мінуси: