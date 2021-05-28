Складено рейтинг кращих 8К-телевізорів у 2021 році

Для тих, хто хоче насолоджуватися найкращою роздільною здатністю, ми склали підбірку з 12 кращих 8K-телевізорів в 2021 році.
У 8K-телевізорах в 4 рази більше пікселів, ніж у дисплеях з 4K-роздільною здатністю. А це гарантує набагато більш високу якість при перегляді фільмів, в іграх або під час роботи з графікою. Зображення в 8K максимально наближене до реального, тому забезпечує повне занурення в те, що відбувається на екрані.
Телевізори з діагоналлю до 65 дюймів
LG NANOCELL 55NANO956NA
- Діагональ: 55 “
- Матриця: IPS
- Частота оновлення: 50 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 40 Вт
Відкриває рейтинг 55-дюймовий 8K-телевізор від компанії LG. Завдяки технології NanoCell дисплей показує насичені і живі кольори. Мозок пристрою – потужний процесор Alpha 9 III, який вибирає найкращі налаштування під контент, який проглядається і вміє «дотягувати» ролики з формату FullHD до 8K, згладжуючи різкі рухи.
Телевізор вміє розпізнавати голосові команди завдяки чутливому мікрофону. Так його можна попросити включити спортивну трансляцію о 22:00, зробити запис вашої улюбленої передачі або нагадати про виконання важливої справи.
Спеціально для геймерів в 55NANO956NA присутній ігровий режим, який характеризується мінімальною затримкою, підвищеною контрастністю та замовною яскравістю, що збільшує шанси на перемогу в гонці або онлайн-битві.
плюси:
- Доступність.
- Голосове керування.
- Ігровий режим.
- Потужні вбудовані колонки.
- Спритний процесор.
мінуси:
- Не знайдено.
LG 65NANO95 65 ” 8K Ultra HD NanoCell
- Діагональ: 65 “
- Матриця: IPS
- Частота оновлення: 50 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 40 Вт
Новинка від LG, оснащена величезним 65-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 7680х4320. Телевізор вміє працювати з технологіями Dolby Vision і HDR10 Pro, що особливо порадує любителів дивитися кіно у високій якості. Апарат має тонкі рамки корпусу, які сприяють повному зануренню у віртуальну реальність.
За звучання відповідає вбудована акустична система з 4 динаміків і сабвуфера. Підтримується повноцінне об’ємне звучання. Телевізор може працювати в екосистемі Google, Apple, Amazon або LG Smart ThinQ. Для підключення пристроїв тут є 4 роз’єми HDMI і 3 USB.
плюси:
- Соковиті та яскраві кольори.
- Великий дисплей.
- Потужний процесор 9 покоління.
- Непогана акустика.
- Швидке ПЗ WebOS.
мінуси:
- Низька частота оновлення для такої ціни.
QLED SAMSUNG QE65Q700TAU
- Діагональ: 65 “
- Матриця: QLED
- Частота оновлення: 100 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 60 Вт
Популярний 8K-телевізор корейського виробника. Від більш просунутої моделі 800TAU ця відрізняється більш скромною частотою оновлення і, як наслідок, низькою вартістю. Зате в іншому моделі практично ідентичні. Тут також є автоматичні налаштування, що гарантують якісний звук і реалістичність зображення.
Присутній і підсилювач мови Active Voice Amplifier, що дозволяє з комфортом дивитися улюблені фільми навіть якщо в кімнаті панує шум. А ті, хто звик поєднувати відпочинок і роботу, зможуть виводити інформацію зі смартфона або комп’ютера на екран ТВ прямо під час перегляду контенту.
плюси:
- Соковита і деталізована картинка.
- Автоналаштування.
- Можливість паралельно працювати з гаджетами.
- Підтримка HDR10 +.
мінуси:
- Частота оновлення трохи завищена.
QLED SAMSUNG QE65Q900RBU
- Діагональ: 65 “
- Матриця: QLED
- Частота оновлення: 200 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 60 Вт
Завершує добірку 65-дюймовий телевізор, який видає чітке і реалістичне зображення. На відміну від багатьох аналогів, ця модель від Samsung вміє автоматично налаштовувати яскравість в залежності від ступеня освітлення.
Телевізор виконаний в мінімалістичному дизайні з тонкими рамками корпусу, який ідеально впишеться майже в будь-який інтер’єр приміщення. Дисплей має широкий кут огляду, тому ви зможете насолоджуватися улюбленими фільмами з будь-якої точки кімнати.
плюси:
- Безрамковий екран.
- Універсальний пульт One Remote.
- Дисплей з покриттям.
- Режим Ambient.
мінуси:
- Незручна підставка.
Телевізори з діагоналлю до 75 дюймів
NANOCELL LG 75NANO976
- Діагональ: 74.5 “
- Матриця: IPS
- Частота оновлення: 100 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 40 Вт
75-дюймовий телевізор NanoCell славиться поєднанням хорошого функціонала з сучасною начинкою. Цю модель можна використовувати не тільки в ролі домашнього кінотеатру, а й як центр домашньої екосистеми. Так з його допомогою можна контролювати і управляти побутовими приладами в будинку. За це відповідає технологія ThinQ, яка чітко розпізнає голос користувача і передає команди.
Сам пристрій виконаний в стильному корпусі з тонкими рамками, які при перегляді кіно візуально розширюють площу екрану.
плюси:
- Управління екосистемою розумного будинку.
- Зручний інтерфейс.
- Ергономічний дизайн.
- Непогана частота.
мінуси:
- Не знайдено.
NANOCELL LG 75NANO996
- Діагональ: 75 “
- Матриця: IPS
- Частота оновлення: 100 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 60 Вт
8K-телевізор, виконаний в кращих традиціях LG. Тут 75-дюймовий майже безрамковий екран з відмінною яскравістю і точною передачею кольору. Всі об’єкти на ньому відображаються максимально природно завдяки технологіям HDR10 і Dolby Vision.
Кути огляду широкі – 178 градусів. З ними картинка не спотворюється при перегляді з різних ракурсів. LG 75NANO996 підійде не тільки на роль домашнього кінотеатру, а й в якості головного пристрою у екосистемі LG або екрану для геймерів. Останні оцінять непогану частоту і потужну вбудовану аудіосистему на 60 Вт.
плюси:
- Привабливий дизайн.
- Передача кольору і яскравість.
- Кут огляду.
- Потужні динаміки.
- Підтримка сучасних технологій.
- Екосистема LG.
мінуси:
- Не знайдено.
QLED SAMSUNG QE75Q950TSU
- Діагональ: 75 “
- Матриця: QLED
- Частота оновлення: 200 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 70 Вт
Преміальний 8K-телевізор, побудований на базі інтелектуального процесора Samsung в поєднанні з 8K AI масштабуванням. З його допомогою ви зможете покращити якість улюбленого фільму або серіалу з FullHD до 8K.
Модель цікава наявністю безлічі інтелектуальних можливостей. Вона вміє автоматично регулювати яскравість зображення в залежності від рівня освітлення в приміщенні. А завдяки технології Tracking Sound звук «переміщається» на екрані, слідуючи за об’єктами.
Геймери оцінять оновлення картинки з частотою до 200 Гц. Це зробить динамічні сцени максимально плавними і деталізованими.
плюси:
- Технології покращення якості зображення.
- Потужний чіпсет.
- Об’ємне звучання.
- Великий безрамковий екран.
мінуси:
- Вартість.
SONY KD-75ZH8
- Діагональ: 74.5 “
- Матриця: VA
- Частота оновлення: 50 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 60 Вт
Модель 2020 року, яка буде актуальною в найближчі кілька років. Вона виконана в безрамковому корпусі з двома підставками з обох сторін. У телевізорі реалізована технологія 8K X-Reality PRO, яка поліпшить навіть, здавалося б, ідеальне зображення. Вона порівнює кожен кадр з базою даних, вибираючи оптимальну яскравість, контрастність і колірну палітру.
В KD-75ZH8 замість звичайних колонок встановлені вібраційні випромінювачі з об’ємним звучанням, розташовані за дисплеєм. Підтримуються декодери DTS і Dolby Digital.
До телевізору одночасно можна підключити до декількох пристроїв. Для цього передбачені інтерфейси AV, HDMI x4, USB x3 і не тільки.
плюси:
- Якість зображення.
- Швидке ПЗ.
- Розширений інтерфейс.
- Чудовий звук.
мінуси:
- Вартість.
- Низька частота оновлення.
Телевізори з діагоналлю більше 75 дюймів
SONY KD-85ZH8
- Діагональ: 84.6 “
- Матриця: VA
- Частота оновлення: 50 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 60 Вт
Відкриває категорію 85-дюймовий телевізор, побудований на технології Triluminos. Вона покращує передачу кольору і відображення відтінків та текстур на екрані, дозволяючи повністю зануритися у віртуальну реальність. Крім того, ТВ автоматично калібрує екран під кожну гру, додаток або канал. Тому вам не доведеться кожного разу вручну налаштовувати параметри зображення.
В KD-85ZH8 вбудована потужна 60-ватна аудіосистема, яка адаптується до розмірів і планування приміщення. Завдяки цьому ви зможете насолоджуватися чистим об’ємним звуком під час перегляду кіно чи проходження улюбленої гри.
плюси:
- Якість картинки.
- Підтримка Dolby Atmos.
- ПЗ Android.
- Працює з екосистемою Apple.
- Технології HDR і Triluminos.
мінуси:
- Не знайдено.
QLED SAMSUNG QE85Q950TSU
- Діагональ: 85 “
- Матриця: QLED
- Частота оновлення: 200 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 70 Вт
Якщо вам потрібен «гігантський» телевізор для облаштування вітальні або домашнього кінотеатру, то для цієї мети підійде Samsung QE85Q950TSU. Модель отримала безрамковий 85-дюймовий дисплей з ергономічною підставкою посередині. При цьому сам корпус дуже тонкий і не займе багато місця біля стіни.
Пристрій підійде для перегляду контенту у високій якості. Цьому посприяє підтримка технології HDR10 +. Крім того, частота оновлення досягає 200 Гц, що робить Samsung QE85Q950TSU ідеальним інструментом для геймерів.
плюси:
- Якість зображення.
- Мінімалістичний дизайн.
- Функціональність.
мінуси:
- Проблеми в роботі Bluetooth.
XIAOMI MI TV MASTER ULTRA 8K 5G
- Діагональ: 82 “
- Матриця: TFT IPS
- Частота оновлення: 120 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 60 Вт
Бренд Xiaomi вирішив не відставати від конкурентів і теж випустив свій 8K-телевізор. Модель отримала сучасний безрамковий дисплей з соковитими кольорами і відмінною яскравістю, яка адаптується під рівень освітленості приміщення.
Телевізор досить потужний і відмінно себе показує в режимі багатозадачності, чому сприяють 4 ГБ ОЗП, 256 ГБ вбудованої пам’яті і 4-ядерний процесор MediaTek.
Об’ємний звук забезпечується двома головними динаміками з сумарною потужністю 20 Вт. Також в корпус вбудовано ще два додаткових динаміка з потужністю 40 Вт, які програють потужний бас. Зрозуміло, Mi TV Master підтримує технологію Dolby Atmos.
плюси:
- Потужна начинка.
- Багато пам’яті.
- Безрамковий дисплей.
- Dolby Atmos.
- Плавність зображення в динамічних сценах.
мінуси:
- Не знайдено.
OLED LG OLED88ZX9
- Діагональ: 88 “
- Матриця: OLED
- Частота оновлення: 100 Гц
- Стереозвук: Так
- Потужність динаміків: 80 Вт
Це кращий 8K-телевізор за характеристиками, але через захмарний цінник в 800 000 гривень ми розташували його лише на останньому місці. Апарат отримав безрамковий 88-дюймовий дисплей з шикарною передачею кольору. Він тримається не на підставці, а на спеціальній тумбі, яка входить в комплект. За роботу цього пристрою відповідає просунутий процесор a9 Gen3, здатний аналізувати зображення і звук в реальному часі.
Модель підтримує технології Dolby Vision IQ і Dolby Atmos, які сприяють повному зануренню в те, що відбувається на екрані, створюючи ефект присутності.
Геймери оцінять наявність спеціального ігрового режиму, в якому яскравість, контрастність та інші параметри зображення підлаштовуються під особливості конкретної гри.
плюси:
- Найпотужніше «залізо».
- Ігровий режим.
- Голосове керування.
- Підтримка Wisa Speakers.
- Універсальний пульт.
мінуси:
- Вартість.
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