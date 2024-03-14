Apple Vision Pro не отримає підтримку української мови

Найближчим часом компанія Apple додасть у віртуальну клавіатуру Vision Pro підтримку 12 нових мов. Про це повідомляє портал MacRumors з посиланням на виявлену згадку нових мов у коді прошивки visionOS.

На даний момент клавіатура Apple Vision Pro підтримує тільки американську англійську мову і емодзі. Гарнітура офіційно продається лише в США, а поява нових мов вказує на швидкий реліз пристрою за межами США. Згідно з джерелом, у гарнітуру додадуть традиційну кантонську, спрощену китайську, англійську для Австралії, Канади, Японії, Сінгапуру і Великої Британії, французьку для Канади і Франції, німецьку, японську та корейську.

Імовірно, Apple випустить Vision Pro в Австралії, Канаді, Китаї, Франції, Німеччині, Японії, Сінгапурі, Південній Кореї та Великій Британії. Також пристрій може надійти в продаж у Гонконзі та Тайвані.

Відсутність української та російської мов в майбутньому оновленні вказує на те, що Apple не має наміру додавати її підтримку у Vision Pro, у всякому разі на цьому етапі.

Ще під час запуску Vision Pro у США Apple заявила, що наприкінці цього року вона представить гарнітуру ще в кількох країнах. За чутками, це станеться в рамках конференції для розробників WWDC 2024, яка відбудеться в червні.