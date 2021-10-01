Redmi Note 10 Lite розчарував – це копія смартфону, якому декілька років

«Новий» Redmi Note 10 Lite – це маскування в чистому вигляді. Xiaomi випустила копію (майже 1: 1!) Моделі, прем’єра якої відбулася в майже два року тому.





Напевно, у Xiaomi була причина для такого кроку. Це реакція на брак компонентів для нових смартфонів чи крутий розрахунок – ми можемо лише здогадуватися. Справа в тому, що «новий» Redmi Note 10 Lite є майже повною копією моделі Redmi Note 9S у співвідношенні 1: 1.

Технічні характеристики Redmi Note 10 Lite

Смартфон оснащений 6,67-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + 2400 × 1080 пікселів, покритий склом Corning Gorilla Glass 5-го покоління . У верхній частині, у круговому отворі, є камера на 16 Мпікс для селфі та відеодзвінків з діафрагмою f / 2.48 та функцією запису сло-селфі зі швидкістю 120 кадрів в секунду.

Специфікація Redmi Note 10 Lite також включає процесор Qualcomm Snapdragon 720G (без модему 5G) і від 4 ГБ до 6 ГБ оперативної пам’яті та від 64 ГБ до 128 ГБ вбудованої пам’яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD. Смартфон живить акумулятор ємністю 5020 мАг з підтримкою дротової зарядки (через порт USB-C) потужністю 18 Вт (адаптер живлення входить у комплект).

На задній панелі Redmi Note 10 Lite є чотири камери: 48 Мпікс (f / 1,89), 8 Мпікс (f / 2,2) з об’єктивом з кутом огляду 119 °, 5 Мпікс (f / 2,4) для макрозйомки та 2 Мпікс (f / 2,4) для вимірювання глибини. Тут ви можете побачити основну відмінність від Redmi Note 9S, оскільки в ньому також є основна камера з роздільною здатністю 48 Мпікс, але з датчиком 1/2 дюйма (проти 1 / 1,72 дюйма) та діафрагмою f / 1,79.

Крім того, специфікація Redmi Note 10 Lite включає в себе зчитувач відбитків пальців на бічному краю, модуль NFC, інфрачервоний порт, негібридну подвійну SIM-карту (2x nano SIM + microSD) та 3,5-мм роз’єм для навушників. Смартфон також має трохи більший динамік, ніж Redmi Note 9S.

Розміри і вага обох моделей однакові, як і більшість технічних характеристик – 165,75 × 76,68 × 8,8 мм і 209 грам. Однак на ринку з’явилася додаткова кольорова версія – золота.

Redmi Note 10 Lite ціна

Смартфон буде доступний в Індії в трьох конфігураціях. Базова з 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам’яті коштує 13 999 рупій (еквівалент ~ 5000 гривень).

На даний момент немає інформації про наявність Redmi Note 10 Lite за межами Індії.