Китай перетворює цивільні судна на носії бойових дронів

Китай розпочав програму з переобладнання звичайних суховантажів у імпровізовані авіаносці для безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє профільне видання The War Zone (TWZ), посилаючись на супутникові знімки та дані спостережень.

Згідно з інформацією журналістів, на верфі Hudong-Zhonghua у Шанхаї було помічено середнє вантажне судно, яке пройшло глибоку модернізацію. На його палубі інженери встановили модульну електромагнітну катапульту (EMALS), призначену для запуску дронів літакового типу.

Поруч із кораблем також зафіксували невеликі бойові безпілотники з великим розмахом крил. За словами експертів, вони візуально нагадують апарати типу «відомий дрон» (loyal wingman) із серії Collaborative Combat Aircraft (CCA). Таке переобладнання дозволяє перетворити цивільний флот на приховану військову силу з можливістю запуску сучасної авіації.