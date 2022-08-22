UFS 4.0: приготуйтеся до дуже швидкої пам’яті в смартфонах

Асоціація напівпровідникових технологій JEDEC оголосила про затвердження специфікації UFS 4.0 – тепер це офіційний стандарт пам’яті, який незабаром з’явиться у флагманських смартфонах та підвищить їхню продуктивність.





Наскільки UFS 4.0 покращить наші девайси?

Компанія JEDEC, світовий лідер у розробці стандартів для мікроелектроніки, затвердила технічні специфікації Universal Flash Storage 4.0 (JESD220F) та UFSHCI 4.0 (JESD223E). Новий стандарт пам’яті UFS 4.0 сильно відрізняється від UFS 3.1, який використовується в даний час.

Найважливішою зміною порівняно з поточним стандартом є суттєве збільшення максимальної швидкості запису та читання даних. Швидкість послідовного читання досягає 4,2 Гбайт/с – значний приріст порівняно з 2,9 Гбайт/с в UFS 3.1. Послідовний запис – до 2,8 ГБ/с.

Крім того, UFS 4.0 підтримує передачу до 23,2 Гбіт/с на лінію – дворазовий приріст щодо UFS 3.1. Впровадження таких високих швидкостей читання та запису даних значно скоротить час завантаження програм та ігор, а також підвищить енергоефективність пристроїв.

Швидкість це ще не все

Хороша новина полягає ще й у тому, що значний приріст швидкості йде пліч-о-пліч зі зниженням напруги живлення нового інтерфейсу пам’яті. У UFS 4.0 вона знижена до 2.5 В у порівнянні з 3.3 В в UFS 3.1 Завдяки цьому пам’ять не буде так сильно нагріватися, що призведе до кращого часу роботи смартфона на одному заряді.

У той же час USF 4.0 буде сумісним з UFS 3.1 і 3.0, що дозволить використовувати змішані конфігурації пам’яті в смартфонах. Samsung вже повідомила, що їхній модуль пам’яті нового стандарту матиме розміри 11x13x1 мм і різну ємність — до 1 ТБ.

Samsung обіцяє, що перші модулі пам’яті USF 4.0 надійдуть у серійне виробництво вже цієї осені. У яких пристроях ми можемо на них чекати? Для початку, швидше за все, в серії Galaxy S23.