Названо найкращі смартфони для людей з середнім бюджетом

Поки в преміум-сегменті розгортається гостра конкуренція між Red Magic 9 Pro+ на базі Snapdragon 8 Gen 3 і Vivo X100 на чипі Dimensity 9300, у секторі середнього класу спостерігається дуже цікава тенденція – лідером AnTuTu став realme GT Neo 5 SE.

Експерти популярного бенчмарка AnTuTu підвели підсумки листопада 2023 року, і виставили топ-10 найпродуктивніших смартфонів середнього класу.

Ось як він виглядає (за кількістю балів в AnTuTu):

Realme GT Neo 5 SE (Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ + 1 ТБ) – 1 166 334;

Redmi Note 12 Turbo (Snapdragon 7+ Gen 2, 16 ГБ + 1 ТБ) – 1 156 926;

OPPO Reno 11 5G (Dimensity 8200, 12 ГБ + 512 ГБ) – 1 021 724;

iQOO Z8 (Dimensity 8200, 12 ГБ+512 ГБ) – 966 513;

iQOO Neo 7SE (Dimensity 8200, 12 ГБ+512 ГБ) – 955 091;

Vivo S17 Pro (Dimensity 8200, 12 ГБ+512 ГБ) – 950 981;

Redmi Note 12T Pro (Dimensity 8200 Ultra, 12 ГБ + 512 ГБ) – 902 805;

Xiaomi Civi 3 (Dimensity 8200 Ultra, 12 ГБ+512 ГБ) – 896 514;

Redmi K60E (Dimensity 8200, 12 ГБ+512 ГБ) – 895 342;

OnePlus Ace Racing Edition (Dimensity 8100 Max, 12 ГБ + 256 ГБ) – 892 232.

Саме на ці моделі варто звернути увагу, якщо вам важлива висока продуктивність в іграх і додатках.