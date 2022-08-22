Samsung Galaxy S23 Ultra не сильно відрізнятиметься від попередника

Авторитетний інсайдер Ice Universe, чиї витоки неодноразово підтверджувалися, поділився даними про лінійку Samsung Galaxy S23. Зокрема, він розкрив багато даних про Samsung Galaxy S23 Ultra.





Він повідомляє, що пристрій стане практично повною копією свого попередника. Зміни все ж таки відбудуться, але незначні. Так, очікується невелика зміна блоку основної камери, але форма корпусу та розміри залишаться тими ж – 163,4 х 78,1 х 8,9 мм.

Що стосується характеристик, корейці не змінюватимуть ємність батареї – 5000 мАг, а також встановлять аналогічний по характеристиках 6.8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3088 на 1440 пікселів. Зрозуміло, як процесор використовуватиметься новий Snapdragon 8 Gen 2, який вийде якраз наприкінці 2022 року. Поставлятиметься телефон під керуванням найсвіжішого інтерфейсу One UI 5.1.

Поки що це вся інформація про гаджет. Більше даних, мабуть, з’явиться у майбутньому. Нагадаємо, що реліз лінійки Samsung Galaxy S23 очікується наприкінці 2022 року.