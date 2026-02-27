У мережі з’явилося «шпигунське» фото OPPO Find N6 — екран смартфона майже не має складки

У мережі опублікували нову «шпигунську» фотографію майбутнього складаного смартфона OPPO Find N6 у розкритому стані. Окрім загального дизайну та товщини корпусу, цей знімок демонструє одну з найважливіших деталей для такого формфактора — стан дисплея на лінії згину.

Як зазначає джерело, екран пристрою рівномірно відбиває світло по всій своїй площі. Це є прямим свідченням того, що розмір складки по центру гнучкого дисплея вдалося звести до мінімуму, і вона буде майже непомітною під час щоденного використання.

Цікаво, що перед самим смартфоном на фото розміщена спеціальна табличка з раніше опублікованим офіційним тизером. На ній виділено червоним кольором китайський ієрогліф, який буквально перекладається як «рівний».

За попередніми інсайдерськими даними, такого вражаючого результату вдалося досягти завдяки оновленій конструкції шарніра, який тепер виготовлятиметься з міцного титанового сплаву.

Крім того, при виробництві самого дисплея компанія планує застосувати новітнє ультратонке скло. Воно значно краще протистоїть деформації з часом і зберігає свою форму. Офіційна прем’єра складаного флагмана OPPO Find N6 очікується вже 17 березня, проте інформації щодо його вартості наразі немає.