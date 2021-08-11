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Українцям розповіли коли можна буде побачити найяскравіший метеоритний дощ літа

11.08.2021
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В ніч з 12 на 13 серпня в небі над Україною можна буде побачити метеорний потік Персеїди. Це найяскравіший зорепад літа, пік якого припадає на середину серпня.


Пік метеорного дощу буде з півночі 11 серпня до світанку 13 серпня, але насправді він триває з 23 липня по 22 серпня. Для спостереження за зорепадом не потрібно спеціальних технічних засобів. При відсутності хмар Персеїди буде видно неозброєним оком.

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Як заявили в NASA, у жителів в Північній півкулі буде більше шансів побачити метеори в порівнянні з мешканцями Південної півкулі.

За даними космічного агентства, люди, які будуть в північній півкулі в чистому небі зможуть побачити до 40 метеорів на годину. У місті, де багато вогнів, шанси побачити метеоритний дощ помітно знизиться.

Свою назву Персеїди отримали від сузір’я Персея. При спостереженні за падаючими зірками з Землі здається, що вони вилітають саме з цієї ділянки неба.

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11.08.2021
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