Зимові шини з таким маркуванням краще не купувати навіть за низькою ціною: експерт пояснив причину

З наближенням зими автомобілісти дедалі частіше замислюються над придбанням нового комплекту шин. Однак якісна зимова гума коштує недешево, тому водії намагаються знайти доступніші альтернативи. Одним із найдешевших варіантів залишаються відновлені шини, які зовні практично не відрізняються від нових. Проте автомобільний журналіст польського видання Auto Świat Матеуш Покожинський радить уникати такої покупки, особливо перед зимовим сезоном.

Чому експерт не рекомендує відновлені шини

Відновлені, або наварені, шини виготовляють зі старих покришок, на каркас яких наносять новий шар протектора. Це дозволяє значно знизити вартість порівняно з виробництвом нової гуми. Однак характеристики готового виробу залежать не лише від нового протектора, а й від стану старого каркаса, технології відновлення та якості гумової суміші.

За словами Покожинського, особливо небезпечно економити на зимових шинах. Вони повинні забезпечувати надійне зчеплення на мокрому асфальті, снігу та льоду, а також зберігати свої властивості за низьких температур. Недостатнє зчеплення може призвести до збільшення гальмівного шляху та погіршення керованості автомобіля.

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Водночас не всі відновлені шини однаково погані. Німецький автомобільний клуб ADAC раніше тестував такі покришки та виявив суттєві відмінності між моделями. Деякі показали прийнятні результати, хоча загалом експерти звертають увагу на нерівномірність характеристик і можливі відмінності каркасів навіть у межах одного комплекту. Тому сам факт відновлення не означає, що шина небезпечна, але потребує особливо уважного вибору.

Як заощадити на зимових шинах без зайвого ризику

Однією з альтернатив можуть стати якісні всесезонні шини. Вони підходять водіям, які переважно пересуваються містом і користуються дорогами, що регулярно очищуються від снігу. Однак у гірських районах України, де взимку часто трапляються снігопади та ожеледиця, спеціалізовані зимові шини зазвичай забезпечують краще зчеплення.

Ще один спосіб заощадити — придбати вживаний комплект відомого виробника. Проте перед покупкою необхідно перевірити дату виготовлення, залишкову глибину протектора, відсутність тріщин, пошкоджень і слідів неякісного ремонту. Для зимових шин бажано мати щонайменше 4 мм протектора, хоча українські ПДР встановлюють для легкових автомобілів загальний мінімум 1,6 мм.

Експерти також радять звертати увагу на незалежні випробування конкретних моделей. Висока ціна не завжди гарантує найкращі характеристики, але й найдешевші шини можуть виявитися небезпечними. Наприклад, у великому зимовому тесті ADAC 2025 року 15 із 31 перевіреної моделі не отримали рекомендації до покупки. Тому під час вибору варто насамперед оцінювати гальмівний шлях, керованість на мокрій дорозі та поведінку на снігу, а не лише вартість комплекту.