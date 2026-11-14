Зимние шины с такой маркировкой лучше не покупать даже по низкой цене: эксперт объяснил причину

С приближением зимы автомобилисты всё чаще задумываются о покупке нового комплекта шин. Однако качественная зимняя резина стоит недешёво, поэтому водители пытаются найти более доступные альтернативы. Одним из самых дешёвых вариантов остаются восстановленные шины, которые внешне практически не отличаются от новых. Однако автомобильный журналист польского издания Auto Świat Матеуш Покожинский советует избегать такой покупки, особенно перед зимним сезоном.

Почему эксперт не рекомендует восстановленные шины

Восстановленные, или наваренные, шины изготавливают из старых покрышек, на каркас которых наносят новый слой протектора. Это позволяет значительно снизить стоимость по сравнению с производством новой резины. Однако характеристики готового изделия зависят не только от нового протектора, но и от состояния старого каркаса, технологии восстановления и качества резиновой смеси.

По словам Покожинского, особенно опасно экономить на зимних шинах. Они должны обеспечивать надежное сцепление с мокрым асфальтом, снегом и льдом, а также сохранять свои свойства при низких температурах. Недостаточное сцепление может привести к увеличению тормозного пути и ухудшению управляемости автомобиля.

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В то же время не все восстановленные шины одинаково плохи. Немецкий автомобильный клуб ADAC ранее тестировал такие шины и выявил существенные различия между моделями. Некоторые показали приемлемые результаты, хотя в целом эксперты обращают внимание на неравномерность характеристик и возможные различия каркасов даже в пределах одного комплекта. Поэтому сам факт восстановления не означает, что шина опасна, но требует особенно внимательного выбора.

Как сэкономить на зимних шинах без лишнего риска

Одной из альтернатив могут стать качественные всесезонные шины. Они подходят водителям, которые в основном передвигаются по городу и ездят по дорогам, регулярно очищаемым от снега. Однако в горных районах Украины, где зимой часто бывают снегопады и гололед, специализированные зимние шины обычно обеспечивают лучшее сцепление.

Еще один способ сэкономить — приобрести подержанный комплект от известного производителя. Однако перед покупкой необходимо проверить дату изготовления, остаточную глубину протектора, отсутствие трещин, повреждений и следов некачественного ремонта. Для зимних шин желательно иметь не менее 4 мм протектора, хотя украинские правила дорожного движения устанавливают для легковых автомобилей общий минимум в 1,6 мм.

Эксперты также рекомендуют обращать внимание на независимые испытания конкретных моделей. Высокая цена не всегда гарантирует лучшие характеристики, но и самые дешевые шины могут оказаться опасными. Например, в крупном зимнем тесте ADAC 2025 года 15 из 31 проверенной модели не получили рекомендации к покупке. Поэтому при выборе следует в первую очередь оценивать тормозной путь, управляемость на мокрой дороге и поведение на снегу, а не только стоимость комплекта.