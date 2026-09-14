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Tesla наконец назвала дату презентации нового Roadster: Маск обещает почти «летающий» электромобиль

После почти девяти лет ожидания Tesla назначила новую дату презентации Roadster. Самое интересное — версия с технологиями SpaceX может ненадолго оторваться от земли.

Автор: Andrew Orobets

Tesla официально объявила дату презентации нового поколения Roadster — электрический суперкар будет представлен 1 октября 2026 года. Компания опубликовала тизер с надписью «Go for launch», а Илон Маск отдельно подтвердил, что речь идет именно о новом Roadster.

Это почти символическая дата: первый прототип Roadster второго поколения Tesla представила ещё в ноябре 2017 года, а начало поставок тогда планировалось на 2020 год. С тех пор сроки реализации проекта неоднократно переносились.

Самая большая интрига предстоящей презентации связана с так называемым «SpaceX Package». По данным Reuters и других источников, демонстрация может включать специальную версию автомобиля с холодными газовыми ускорителями, созданными при участии SpaceX. Именно они могут позволить Roadster на короткое время подниматься над землей или радикально улучшить разгон.

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Ранее Маск неоднократно намекал, что новый Roadster будет способен на маневры, нетипичные для серийного автомобиля. В то же время пока неизвестно, какие из этих идей будут реализованы в серийной версии.

На официальной странице Tesla до сих пор указаны характеристики ещё более раннего концепта: разгон от 0 до 100 км/ч примерно за 2,1 секунды, максимальная скорость свыше 400 км/ч и запас хода около 1000 км.

Вопрос теперь в том, покажет ли Tesla 1 октября уже серийную версию, и главное — когда она действительно поступит в продажу. Ведь именно Roadster стал одним из самых долго откладываемых проектов компании.

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