Tesla наконец назвала дату презентации нового Roadster: Маск обещает почти «летающий» электромобиль

Tesla официально объявила дату презентации нового поколения Roadster — электрический суперкар будет представлен 1 октября 2026 года. Компания опубликовала тизер с надписью «Go for launch», а Илон Маск отдельно подтвердил, что речь идет именно о новом Roadster.

Это почти символическая дата: первый прототип Roadster второго поколения Tesla представила ещё в ноябре 2017 года, а начало поставок тогда планировалось на 2020 год. С тех пор сроки реализации проекта неоднократно переносились.

Самая большая интрига предстоящей презентации связана с так называемым «SpaceX Package». По данным Reuters и других источников, демонстрация может включать специальную версию автомобиля с холодными газовыми ускорителями, созданными при участии SpaceX. Именно они могут позволить Roadster на короткое время подниматься над землей или радикально улучшить разгон.

Ранее Маск неоднократно намекал, что новый Roadster будет способен на маневры, нетипичные для серийного автомобиля. В то же время пока неизвестно, какие из этих идей будут реализованы в серийной версии.

На официальной странице Tesla до сих пор указаны характеристики ещё более раннего концепта: разгон от 0 до 100 км/ч примерно за 2,1 секунды, максимальная скорость свыше 400 км/ч и запас хода около 1000 км.

Вопрос теперь в том, покажет ли Tesla 1 октября уже серийную версию, и главное — когда она действительно поступит в продажу. Ведь именно Roadster стал одним из самых долго откладываемых проектов компании.