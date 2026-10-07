Microsoft меняет способ удаленного доступа к ПК. Приложение Windows App получило важную функцию

Microsoft продолжает переносить функции классического приложения Remote Desktop в приложение Windows App. После длительного тестирования подключение к удаленным компьютерам стало общедоступным. С помощью приложения можно работать как с физическими ПК, так и с виртуальными машинами.

Для подключения необходимо добавить компьютер по его имени или IP-адресу. Сохраненные подключения можно закрепить в избранном, чтобы не вводить данные заново каждый раз. Также приложение Windows App позволяет настроить отображение удаленного рабочего стола и перенаправление локальных ресурсов.

Для такого подключения учетная запись Microsoft не требуется. Авторизация происходит непосредственно на удаленном компьютере — с использованием данных учетной записи, имеющей право доступа к нему. То есть отсутствие необходимости входить в Microsoft не означает, что можно управлять чужим ПК без разрешения.

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Перед началом работы на целевом компьютере необходимо включить удаленный рабочий стол. На устройстве, с которого будет осуществляться подключение, следует установить или обновить приложение Windows App, а затем добавить нужный ПК.

Для тех, кто уже пользовался Remote Desktop, принцип работы останется прежним. Основное изменение касается приложения, через которое осуществляется доступ: Microsoft сосредотачивает усилия на развитии приложения для Windows, тогда как классическая версия Remote Desktop больше не будет пополняться новыми функциями.

В то же время прекращение добавления новых функций само по себе не означает, что старое приложение сразу перестанет работать. Эта новость, прежде всего, знаменует собой следующий шаг в переходе Microsoft к Windows App в качестве основного инструмента для таких подключений.