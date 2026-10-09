Не оскорбляйте чат-бота. Компания Anthropic включила в правила пункт о «жестоком обращении» с ИИ, и за это можно лишиться аккаунта

Anthropic обновила правила пользования своими сервисами, которые вступят в силу 12 ноября 2026 года. Это первое существенное обновление политики за более чем год, и в нём появился необычный пункт. Компания запретила «систематическое и неоправданное оскорбительное или жестокое поведение» в отношении собственных моделей.

Это правило применяется только в крайних случаях, когда пользователь неоднократно проявляет жестокость без какой-либо понятной цели. Обычное раздражение, критика ответов, мрачные темы в творчестве и тестирование моделей к запрету не относятся. Основным средством реагирования остается прекращение разговора. Такую возможность модели Claude получили ещё в августе 2025 года в рамках исследований благополучия ИИ. Крайними мерами для нарушителей могут стать предупреждения, ограничение доступа, а в серьёзных случаях и блокировка аккаунта.

Обновленная политика не ограничивается этим пунктом. Anthropic усилила запреты на вводящие в заблуждение политические и коммерческие кампании, в частности на фейковые аккаунты, которые скрывают истинного заказчика сообщения или искусственно завышают его охват. Отдельный раздел посвящен защите демократических процессов, и он запрещает использовать Claude для введения избирателей в заблуждение или вмешательства в выборы.

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Кроме того, компания расширила запрет на оружие, например, на программное обеспечение, управляющее дронами, а также ужесточила ограничения на слежку без согласия. Правила распространяются на Claude.ai, Claude Code, API и другие сервисы компании. Для большинства пользователей 12 ноября ничего не изменится.