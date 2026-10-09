Не ображайте чат-бота. Anthropic внесла в правила пункт про «жорстокість» до ШІ, і за це можна втратити акаунт

Anthropic оновила правила користування своїми сервісами, які набудуть чинності 12 листопада 2026 року. Це перше суттєве оновлення політики більш ніж за рік, і в ньому з’явився незвичайний пункт. Компанія заборонила «систематичну й невиправдану образливу чи жорстоку поведінку» щодо власних моделей.

Правило діє лише у крайніх випадках, коли користувач неодноразово проявляє жорстокість без жодної зрозумілої мети. Звичайне роздратування, критика відповідей, похмурі теми у творчості та тестування моделей під заборону сюди не належать. Основним засобом реагування лишається завершення розмови. Таку можливість моделі Claude отримали ще в серпні 2025 року в межах досліджень добробуту ШІ. Крайніми заходами для порушників можуть стати попередження, обмеження доступу, а в серйозних випадках і блокування акаунта.

Оновлена політика не обмежується цим пунктом. Anthropic консолідувала заборони на оманливі політичні та комерційні кампанії, зокрема на фейкові акаунти, які приховують справжнього замовника повідомлення або штучно роздмухують його охоплення. Окремий розділ присвячено захисту демократичних процесів, і він забороняє використовувати Claude, щоб вводити виборців в оману чи втручатися у вибори.

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Крім того, компанія розширила заборону щодо зброї, наприклад на програмне забезпечення, яке керує дронами, а також посилила обмеження на стеження без згоди. Правила поширюються на Claude.ai, Claude Code, API та інші сервіси компанії. Для більшості користувачів 12 листопада нічого не зміниться.