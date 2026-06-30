Microsoft попередила користувачів Windows 11 24H2: підтримка скоро завершиться

Microsoft нагадала, що підтримка Windows 11 версії 24H2 для редакцій Home і Pro завершиться 13 жовтня 2026 року. Після цієї дати такі пристрої більше не отримуватимуть виправлення помилок, оновлення часових поясів, технічну підтримку, а також щомісячні оновлення безпеки. Про це йдеться на офіційній сторінці Microsoft Support.

Обмеження стосується насамперед домашніх користувачів і власників ПК з Windows 11 Home та Pro. Для корпоративних редакцій Enterprise і Education підтримка Windows 11 24H2 триватиме довше — до 12 жовтня 2027 року.

Щоб залишитися захищеними, користувачам радять оновити систему до новішої версії Windows 11. Найпростіший варіант — перейти на Windows 11 25H2, підтримка якої для Home і Pro триватиме до 12 жовтня 2027 року. Це підтверджує сторінка життєвого циклу Microsoft.

Windows Central зазначає, що перехід із 24H2 на 25H2 не має бути складним: обидві версії побудовані на спільній базі, тому оновлення радше схоже на невелике перемикання функцій, а не на повну перевстановлення системи.

Для користувачів це означає одне: якщо ПК досі працює на Windows 11 24H2, оновлення краще не відкладати. Після завершення підтримки система працюватиме й далі, але без нових патчів безпеки ризики для пристрою зростатимуть.