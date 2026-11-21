Компания Chery официально представила в Китае новый внедорожник iCar V25, который стал третьей моделью в линейке V-серии. Автомобиль получил гибридную силовую установку с увеличенным запасом хода (EREV), выразительный угловатый дизайн и современные системы помощи водителю. Продажи стартовали 19 ноября 2026 года, а стартовая цена с учётом временной скидки составляет 119 800 юаней, или примерно 17 900 долларов.

Новинка доступна в четырёх комплектациях. Базовая версия RWD Pro стоит $17 900, RWD Max — $19 400, полноприводная AWD Max+ — $20 900, а топовая AWD Ultra — $22 400. По окончании акционного периода цены вырастут примерно на $1500.

Мощность 449 к. с. и запас хода более 1200 км

iCar V25 оснащен гибридной системой с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра, который используется для увеличения запаса хода. Максимальная мощность силовой установки достигает 335 кВт (449 л. с.), а крутящий момент составляет 505 Н·м. Самая мощная версия способна разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 секунд.

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Автомобиль оснащен литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 33,67 кВт·ч. Запас хода исключительно на электротяге составляет до 210 км по китайскому циклу CLTC, а общая автономность с использованием бензинового генератора превышает 1200 км. Быстрая зарядка позволяет пополнить заряд батареи с 30% до 80% всего за 15 минут.

Габариты и технологии

Длина Chery iCar V25 составляет 4636 мм, ширина — 1920 мм, высота — 1855 мм, а колесная база — 2820 мм. Дорожный просвет достигает 197 мм. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесами, полускрытыми дверными ручками и задними дверями, открывающимися вбок.

Среди особенностей — съемные декоративные панели задних стоек, возможность установки дополнительных аксессуаров и внешний багажный отсек объемом 22,7 литра.

За интеллектуальные функции отвечает комплекс Super Falcon 700+ с процессором Horizon Robotics Journey 6P, производительность которого составляет 560 TOPS. Система обеспечивает работу современных электронных помощников водителя.