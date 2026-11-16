Китайский истребитель J-10C был замечен с модернизированной российской ракетой Х-29Т

Китайский многоцелевой истребитель J-10C впервые был замечен с модифицированной ракетой российского производства Х-29Т. Соответствующие кадры появились в видеоматериалах китайского государственного телевидения CCTV. На них самолёт совершает взлёт с ракетой, закреплённой под фюзеляжем. Это может свидетельствовать о расширении ударных возможностей истребителя и адаптации ранее закупленного вооружения к современным китайским боевым самолётам.

По информации South China Morning Post, ранее подобные модифицированные ракеты уже замечали на китайских истребителях-бомбардировщиках JH-7A и J-16. В частности, последний демонстрировали с таким вооружением в мае 2026 года. Китай приобрел у России около 2000 ракет Х-29Т в начале 2000-х годов вместе с многоцелевыми истребителями Су-30МКК.

Что известно о характеристиках ракеты Х-29Т

Ракета Х-29 была разработана ещё в Советском Союзе, а на вооружение её приняли в 1980 году. Она предназначена для поражения хорошо защищённых наземных объектов, в частности бетонных укрытий, мостов, аэродромной инфраструктуры и других укреплённых сооружений. Также боеприпас может применяться против надводных кораблей.

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Масса ракеты составляет примерно 685 кг, из которых около 320 кг приходится на мощную фугазно-проникающую боевую часть. В зависимости от условий запуска дальность полета оценивается в пределах 10–30 км. Российские войска также применяли ракеты этого семейства во время войны против Украины, в частности с самолетов Су-34.

Особенностью китайской модификации может быть обновленная инфракрасная головка самонаведения, способная формировать тепловое изображение цели. О таких изменениях сообщают китайские социальные сети, однако независимого подтверждения этой информации пока нет. Фактические возможности модернизированной системы наведения также остаются неизвестными.

Зачем Китаю старая советская ракета

Истребитель J-10C, разработанный компанией Chengdu Aircraft Corporation, относится к поколению 4,5 и оснащён современной авионикой. Он способен использовать широкий спектр ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», а также противокорабельное вооружение. По оценкам западных изданий, китайские ВВС эксплуатируют около 600 самолетов семейства J-10, которые активно задействуют в учениях и патрулировании вблизи Тайваня. South China Morning Post+1

Одним из имеющихся средств поражения наземных целей для J-10C является крылатая ракета KD-88 с заявленной дальностью более 200 км. Она позволяет атаковать объекты, не приближаясь непосредственно к зоне действия многих систем противовоздушной обороны. В свою очередь, Х-29Т имеет значительно меньшую дальность, но оснащена тяжелой боевой частью, специально разработанной для разрушения прочных конструкций.

Интеграция модернизированной ракеты может позволить китайским военным более эффективно использовать имеющиеся запасы старого вооружения без необходимости закупки новых боеприпасов для каждого типа самолета. В то же время само появление Х-29Т на истребителе ещё не подтверждает её полноценного принятия на вооружение J-10C. Китайские военные пока не раскрывают подробностей модернизации, результатов испытаний и планов применения этой модификации.