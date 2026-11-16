Китайский электрический самолет CE-25A, рассчитанный на 19 пассажиров, совершил первый полет с экипажем

Китайская авиастроительная корпорация COMAC успешно провела первый пилотируемый полет электрического самолета CE-25A, предназначенного для региональных пассажирских перевозок. Испытания прошли в провинции Шаньдун, а на борту находились два пилота и инженер-испытатель. По сообщению разработчиков, все системы работали штатно, а основные показатели соответствовали ожиданиям.

CE-25A рассчитан на перевозку до 19 пассажиров и относится к классу самолетов с максимальной взлетной массой около 10 тонн. Его разрабатывают совместно COMAC, Китайская академия ракетных технологий CALT и Шанхайский университет Цзяотун. Проект призван продемонстрировать возможность использования электрической тяги не только в небольших учебных самолетах, но и в коммерческой авиации.

Запас хода до 400 км и скорость 300 км/ч

Согласно опубликованным характеристикам, электрический самолёт может развивать крейсерскую скорость около 300 км/ч и выполнять полёты на высоте до 2400 метров. Заявленная дальность составляет примерно 400 километров, что делает CE-25A потенциально пригодным для коротких междугородних маршрутов. Максимальная взлетная масса достигает 10 000 кг, включая конструкцию самолета, силовую установку, пассажиров и прочие нагрузки.

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В то же время производитель пока не раскрывает ключевые технические характеристики силовой установки. В частности, неизвестными остаются ёмкость аккумуляторов, количество и мощность электродвигателей, скорость зарядки и фактическое энергопотребление. Именно эти параметры будут определять экономическую эффективность самолёта и возможность его использования на регулярных маршрутах.

Самолет уже прошел 19 беспилотных испытаний

Первый автономный полет CE-25A состоялся 2 февраля 2026 года. С тех пор инженеры провели 19 испытаний без экипажа, проверяя работу электрической силовой установки, систем управления и других компонентов. Первый полёт с людьми на борту состоялся 14 ноября в городе Биньчжоу. Он длился 16 минут 38 секунд, в течение которых самолёт преодолел 60,4 километра. caac.gov.cn+1

Следующим важным этапом станет прохождение сертификации. Управление гражданской авиации Китая уже приняло заявку производителя на получение сертификата типа, однако это ещё не означает разрешения на коммерческую эксплуатацию. Самолету предстоит пройти дополнительные проверки надежности электродвигателей, безопасности аккумуляторов, эффективности охлаждения и работы систем в различных погодных условиях.

В перспективе такие самолеты могут использоваться для коротких региональных рейсов, где большая пассажировместимость не требуется. Электрическая силовая установка потенциально позволит снизить эксплуатационные расходы и сократить выбросы во время полетов. В то же время реальная экономическая выгода будет зависеть от стоимости аккумуляторов, их ресурса, скорости зарядки и доступности соответствующей инфраструктуры в аэропортах.

Точных сроков завершения сертификации и начала регулярных пассажирских перевозок COMAC пока не объявляла.