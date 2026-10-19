Mercedes-Benz готовит новый электромобиль E-Class: автомобиль заметили на Нюрбургринге

На знаменитой трассе Нюрбургринг в Германии заметили закамуфлированный прототип Mercedes-Benz. Вероятно, компания тестирует новый электромобиль E-Class, который заменит нынешнюю модель EQE.

Mercedes-Benz меняет подход к дизайну электромобилей

Судя по шпионским фотографиям, немецкий производитель отказывается от необычного обтекаемого кузова, характерного для электромобиля EQE. Вместо этого прототип получил более традиционные пропорции седана с выразительным капотом, отдельным багажником и более вертикальной передней частью.

Несмотря на плотную маскировку, можно разглядеть новую светотехнику с узкими горизонтальными задними фонарями. Такой дизайн сближает электромобиль с классической моделью E-Class с двигателем внутреннего сгорания.

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По информации автомобильного издания Carscoops, изменение внешнего вида связано с неоднозначным восприятием предыдущих электромобилей Mercedes-Benz. Компания стремится сделать следующие модели более узнаваемыми и привлекательными для традиционных покупателей марки.

Что известно о характеристиках нового E-Class

Ожидается, что электроседан будет построен на платформе MB.EA с 800-вольтовой архитектурой, которая обеспечивает поддержку мощных зарядных станций. По предварительным данным, максимальная мощность зарядки может достигать 330 кВт.

В модельном ряду могут появиться модификации с одним или двумя электродвигателями. Версии с полным приводом традиционно получат обозначение 4MATIC.

Точные характеристики аккумулятора, мощность силовых установок и запас хода производитель пока не обнародовал. Некоторые автомобильные издания предполагают, что самые дальнобойные модификации смогут преодолевать до 1000 км по циклу WLTP, однако официального подтверждения этой цифры нет.

Премьера электромобиля Mercedes-Benz E-Class ожидается в 2027 году, а выход на отдельные рынки может состояться в 2028-м. Стоимость и окончательное название новинки пока остаются неизвестными.