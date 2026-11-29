Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении законопроект №15358, который вводит новые штрафы для водителей. Документ поддержали 16 членов комитета. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, народный депутат Ярослав Железняк. Он надеется, что зал проголосует за документ уже 8 декабря.

Больше всего изменений касается водителей, которые намеренно делают выхлоп громче, в частности ставят так называемый прямоток. Сначала авторы предлагали штраф в 17 тыс. грн уже за первое нарушение, но после первого чтения комитет суммы снизил. Теперь за первое такое нарушение в течение года предлагают штрафовать на 1700 грн, а во время военного положения на 3400 грн. За повторное нарушение водителю будет грозить 5100 грн штрафа и лишение права управления на срок от трех до шести месяцев.

Кроме того, автомобиль со слишком громким выхлопом придется в течение пяти рабочих дней отправить на внеочередной технический контроль. Если владелец проигнорирует это требование, его оштрафуют на 5100–8500 грн, а за повторное игнорирование придется заплатить 13 600 грн и попрощаться с водительским удостоверением. По мнению Железняка, даже сниженные суммы должны заставить «громких» водителей снять прямоток.

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Сейчас за превышение скорости в Украине действуют лишь два уровня штрафов: 340 грн за более чем 20 км/ч и 1020 грн за более чем 50 км/ч. Фото: Wikimedia Commons

Изменить предлагают и штрафы за превышение скорости. Вместо нынешних двух уровней ответственности их станет пять. За превышение более чем на 20 км/ч водитель заплатит 680 грн, более чем на 40 км/ч — 2040 грн, более чем на 60 км/ч — 2720 грн, более чем на 80 км/ч — 3400 грн, а более чем на 100 км/ч — 4080 грн.

Лишение прав за систематическое и значительное превышение скорости в этот документ не вошло. Железняк пояснил, что этот вопрос предлагают рассмотреть отдельно, в другом законопроекте или через поправки во время рассмотрения в зале.

Еще одно изменение комитет поддержал по поправке депутата Максима Хлапука. Штраф за непристегнутый ремень безопасности предлагают удвоить, с нынешних 510 грн до 1020 грн. При этом новые суммы начнут действовать только после того, как Верховная Рада примет закон в целом, его подпишет президент и документ вступит в силу.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине обсуждают систему штрафных баллов для водителей. Законопроект №14133 предлагает после накопления определенного количества баллов за нарушения ПДД временно лишать водителя права управления, но эти правила пока не действуют.