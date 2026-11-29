В Украину пришли настоящие морозы. По прогнозу Укргидрометцентра, 30 ноября ночью по стране будет 4–9 °C ниже нуля, на западе, в центре и на Сумщине местами до −12 °C, а в Карпатах до −17 °C. Днем температура в основном будет держаться в пределах 0…−5 °C. Для многих водителей это сигнал к привычному ритуалу: завести мотор и ждать 10 минут, пока стрелка температуры сдвинется с места. Однако для современных двигателей такая привычка не всегда полезна, а иногда даже вредна.

Главный аргумент сторонников долгого прогрева звучит логично: на морозе масло густеет, поэтому ему нужно дать «разойтись». Но на холостых оборотах масляный насос работает вполсилы. Давление в системе низкое, масло циркулирует медленно, двигатель прогревается неравномерно, а детали изнашиваются быстрее, чем во время спокойного движения.

К тому же современные синтетические масла сохраняют текучесть даже при −30 °C. Им не нужно 10 минут, чтобы добраться до всех каналов. Системе хватает нескольких секунд, чтобы заполниться, после чего можно трогаться.

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Первая цифра в маркировке масла, например 0W или 5W, показывает, как оно ведет себя на морозе. Чем она меньше, тем легче двигателю пережить холодный пуск. Фото: Wikimedia Commons

Особенно осторожно стоит обращаться с турбированными моторами. После ночи на морозе турбина холодная, как и остальные детали. На холостых давление масла минимальное, а ротор турбины продолжает вращаться, хоть и без нагрузки. Из-за этого подшипники скольжения дольше работают «на голодном пайке». Следствием могут стать задиры на валу, увеличенный люфт и протечки масла через уплотнения.

Ротор автомобильной турбины раскручивается до более чем 100 тыс. оборотов в минуту, поэтому даже кратковременная нехватка смазки сильно бьет по ее подшипникам. Фото: Wikimedia Commons

Поэтому долгий прогрев на месте не «греет турбину», а держит ее в режиме минимальной смазки. Для турбомотора правильный порядок такой. Завели двигатель, подождали 30–60 секунд, пока обороты упадут с прогревочных 1500 до привычных 800–1000, и поехали. Первые несколько километров стоит ехать спокойно, не раскручивая мотор выше 2000 оборотов. От выхлопных газов в движении турбина прогреется значительно быстрее, чем на стоянке.

Долгий прогрев вредит и по другим причинам. На холостых двигатель работает на обогащенной смеси, топливо сгорает не полностью и оставляет липкий нагар на клапанах, свечах и поршнях. Больше всего от этого страдают моторы с непосредственным впрыском. Нагар мешает клапану плотно закрываться и отдавать тепло, из-за чего падает компрессия, появляется детонация, а со временем клапан может даже прогореть. К тому же прогрев на месте означает лишний расход топлива, которое с каждым сезоном не дешевеет.

Если машина долго стояла на морозе, перед пуском выключите фары, печку и обогревы. На механике стоит выжать сцепление, чтобы стартеру было легче крутить. Педаль газа во время запуска лучше не трогать, так как современный блок управления сам подберет смесь. Стартер не стоит крутить дольше 10 секунд, а между попытками нужна пауза около 30 секунд.

После запуска достаточно 30–60 секунд на месте, пока упадут обороты, а дальше можно трогаться в спокойном темпе. Двигатель так прогреется быстрее и равномернее, чем на холостых. Чего делать точно не стоит, так это греть мотор открытым огнем, заливать во впуск средства для «быстрого старта», которые могут вызвать детонацию и разрушить поршни, и бесконечно крутить стартер, так как так легко посадить аккумулятор и залить свечи.

Напомним, ранее мы писали, почему зимой не стоит сразу включать печку на полную. Сразу после пуска печка не греет, так как тепло она берет от охлаждающей жидкости двигателя, а резкий горячий обдув замерзшего стекла может даже повредить его.