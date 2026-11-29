Умная гирлянда, которую многие покупают перед Новым годом, может стать лазейкой для злоумышленников в домашнюю или офисную сеть. Специалисты по кибербезопасности предупреждают, что через такие украшения хакеры способны украсть пароль от Wi-Fi и другую чувствительную информацию, а затем искать в сети компьютеры и открытые папки.

Дело в том, что умная гирлянда на самом деле является маленьким компьютером. Она подключается к Wi-Fi, получает команды из приложения на смартфоне и часто обменивается данными с облаком производителя. Уязвимость может скрываться в любом звене. Устройство может выполнять команды без проверки, плохо защищать пароль от сети или передавать данные без шифрования. А если производитель прекращает выпускать обновления, такие дыры остаются открытыми годами.

Цена и бренд здесь ничего не гарантируют. Гораздо важнее, как долго производитель поддерживает модель и исправляет ли найденные ошибки. Дешевая гирлянда с маркетплейса становится слабым звеном, если подключить ее к сети, где работают рабочие компьютеры и хранятся документы.

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Еще в 2018 году исследователи MWR InfoSecurity нашли в сети более 20 тыс. открытых гирлянд Twinkly, которыми посторонние могли управлять и выводить на них собственные надписи. Фото: Twinkly

Последствия взлома зависят от конкретной уязвимости. Одни позволяют лишь менять цвета и режимы, другие дают возможность запускать на контроллере посторонний код. Тогда гирлянду могут использовать для вредоносного трафика, DDoS-атак, когда сервер «заваливают» запросами с тысяч устройств, или для поиска других уязвимых приборов в сети. Майнить криптовалюту на таком слабом железе невыгодно, а следить без камеры и микрофона невозможно. Однако даже история включений и выключений способна выдать распорядок дня владельца.

Такие случаи уже случались. В октябре 2024 года в умных лампах Philips нашли уязвимость CVE-2024-9991. Пароль от Wi-Fi хранился в прошивке в открытом виде, поэтому человек с физическим доступом к лампе мог его извлечь. Производитель впоследствии выпустил обновление. А в 2018 году специалисты MWR InfoSecurity выяснили, что гирлянды Twinkly передавали данные в локальной сети без шифрования, а пароль от Wi-Fi при настройке защищали так, что его легко было расшифровать.

Чтобы новогоднее украшение не стало проблемой, перед покупкой стоит проверить, как долго производитель поддерживает модель и как он реагировал на найденные ранее уязвимости. После покупки нужно обновить прошивку, сменить стандартный пароль, придумать отдельный пароль для приложения и включить двухфакторную аутентификацию, если она есть.

Самое надежное решение заключается в том, чтобы подключать гирлянду к гостевой сети, из которой нет доступа к домашним компьютерам и рабочим ресурсам. Просто создать Wi-Fi с другим названием недостаточно, изоляцию гостевой сети нужно отдельно включить в настройках роутера. В офисе подключение таких устройств лучше согласовать с IT-отделом, а голосовых помощников включать только тогда, когда ими действительно пользуются.

Напомним, ранее мы писали, что ваш роутер запоминает о вас. Аналитики Cybernews изучили политики конфиденциальности 25 крупных производителей домашних маршрутизаторов и выяснили, что покупателю часто сложно понять, какие именно данные о его сетевой активности собирает устройство.