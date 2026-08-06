Сотни целей, десятки групп, один алгоритм: Китай создал ИИ для планирования массированных ударов

Китайские военные обзавелись инструментом, который ещё недавно казался фантастикой из штабных игр: искусственным интеллектом для планирования массированных авиационных ударов. Система способна скоординировать одновременную атаку на сотни целей силами десятков групп самолетов — и сделать это быстрее, чем успела бы команда офицеров-плановиков.

Она работает в качестве помощника командующего. Платформа обрабатывает огромные объемы данных о поле боя, анализирует задачи миссии и предлагает готовые варианты скоординированного удара с учетом имеющихся самолетов, вооружения и оперативных ограничений. Она самостоятельно просчитывает маршруты полёта, закрепляет цели за экипажами, распределяет боеприпасы и рассчитывает временные параметры — а когда поступают свежие разведданные или появляется новая угроза, перестраивает план на лету.

Именно планирование всегда было «узким местом» массированных ударов. Скоординировать десятки авиационных групп так, чтобы они не мешали друг другу, вышли на цели в нужной последовательности и не попали под собственный огонь, — работа, отнимающая у штабов часы, а то и сутки. Алгоритм сокращает это время до нескольких минут, и в этом заключается главная военная ценность: сторона, которая планирует быстрее, наносит удар первой.

Важное замечание — и его делают сами китайские источники: это система поддержки принятия решений, а не автономное оружие. Утверждение плана и окончательное решение остаются за командующим, особенно в стратегически значимых ситуациях. Впрочем, грань здесь тонкая: чем больше доверия к подсказкам алгоритма и чем сильнее давление времени, тем более формальным рискует стать человеческое «утверждаю».

Технические детали, результаты испытаний или хотя бы название системы Пекин не раскрывает — в публикации возможности описываются в общих чертах, поэтому оценить реальную зрелость разработки со стороны невозможно. Но сам вектор очевиден и совпадает с мировым: искусственный интеллект из вспомогательных ролей постепенно проникает в самое сердце военного планирования.

Напомним, ранее мы писали о том, как подобные технологии тестируются в США: во время испытаний Green Wolf рой дронов под управлением ИИ самостоятельно обнаружил угрозу и перестроил маршруты без участия оператора — цепочка «датчик — решение» сокращается по обе стороны Тихого океана.