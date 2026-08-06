OnePlus назвала смартфоны, которые не получат ColorOS 17 на базе Android 17

В OnePlus определились, кому не повезет с Android 17. Девять устройств компании не получат ColorOS 17 — для них последней крупной версией системы останется OxygenOS 16 на базе Android 16.

Вне списка оказались бывшие флагманы OnePlus 10 Pro, 10T, 10R и 11R, модели среднего класса Nord 3, Nord CE 4 и Nord CE 4 Lite, а также оба планшета — OnePlus Pad и Pad Go. Все они просто исчерпали свою квоту на крупные обновления: на момент выхода этих моделей OnePlus обещала меньший срок поддержки, чем предоставляет нынешним флагманам, и теперь это обещание выполнено буквально.

Заметили что-то необычное в названии? Да, обновление для OnePlus теперь называется ColorOS 17. Компания официально отказывается от бренда OxygenOS и переводит свои смартфоны на оболочку материнской компании Oppo, с которой они давно делят кодовую базу. Для давних поклонников марки это печальный символизм: OxygenOS когда-то была главной причиной покупать OnePlus — лёгкая, быстрая, почти «чистый Android». В последние годы от той лёгкости оставалось в основном название, а теперь исчезает и оно.

Владельцам устройств из списка не стоит паниковать: обновления безопасности будут выходить ещё некоторое время, а Android 16 останется вполне актуальной системой как минимум на пару лет. Но крупных функциональных обновлений ждать уже не стоит — и это следует учитывать, если вы планируете пользоваться устройством долго или собираетесь купить одно из них на вторичном рынке по привлекательной цене.

Выпуск ColorOS 17 для остальных моделей должен начаться в ближайшие недели — первыми, как обычно, обновятся актуальные флагманы, а до бюджетных моделей очередь дойдет ближе к зиме.

Напомним, что аналогичные списки недавно публиковала и компания Samsung: ранее мы писали, что без One UI 9 на базе Android 17 остались даже бывшие флагманы Galaxy S22, Z Fold 4 и Z Flip 4 — сезон крупных обновлений Android каждый год оставляет за бортом очередное поколение ещё вполне работоспособных смартфонов.