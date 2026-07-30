Samsung розгортає One UI 9: власники Galaxy S22 залишаться без Android 17

Samsung розпочала розгортання One UI 9 — нової версії фірмової оболонки на базі Android 17. Оновлення стартувало 22 липня й принесло 22 нововведення у семи категоріях: від перероблених інструментів Galaxy AI до змін в інтерфейсі та налаштуваннях приватності. Та головною темою обговорень стало не це, а перелік пристроїв, які апдейт оминув.

Кому не пощастило

За наявними даними, One UI 9 не отримають колишні флагмани Galaxy S22, S22+ та S22 Ultra, складані Galaxy Z Fold 4 і Z Flip 4, а також Galaxy S21 FE 5G. Для них останньою великою версією оболонки стане One UI 8.5 на базі Android 16. Поза списком очікувано залишилася й низка старших моделей середнього та бюджетного сегментів серій Galaxy A і M — зокрема A73, A53, A33 та M53.

Чому S22 залишили позаду

Причина не в технічних обмеженнях, а в політиці підтримки. Смартфони серії Galaxy S22 виходили 2022 року з обіцянкою чотирьох великих оновлень Android — з 12-ї до 16-ї версії включно. Цю квоту вони вже вичерпали. Нинішні сім років підтримки Samsung гарантує лише новішим флагманам, починаючи з серії Galaxy S24.

Важливо, що припинення великих оновлень не означає повного кінця підтримки: патчі безпеки для S22 та інших «відрахованих» моделей виходитимуть ще певний час, тож користуватися смартфонами можна безпечно й далі.

Хто у черзі на оновлення

Першими One UI 9 отримують нові складані моделі Galaxy Z Fold 8 і Z Flip 8, далі оновлення поступово поширюватиметься на серії Galaxy S25 і S24 та новіші планшети. Попередні цикли розгортання One UI займали у Samsung у середньому 68–75 днів, тож основна хвиля апдейтів має завершитися до жовтня.

Остаточний перелік моделей Samsung традиційно уточнюватиме в міру розгортання, тож деякі позиції у списках ще можуть змінитися.