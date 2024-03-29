Хакери завалили власників iPhone повідомленнями про скидання паролю

Фахівець із безпеки Браян Кребс знайшов новий спосіб зламу iPhone. Про це повідомляє видання ArsTechnica.

Експерт вказав на нову кампанію зі злому MFA Fatigue, оскільки вона пов’язана з багатофакторною аутентифікацією (MFA) на пристроях Apple. Під час цієї атаки зловмисник відправляє на смартфон жертви величезну кількість повідомлень про скидання пароля.

Кребс зазначив, що хакер буквально завалює свою ціль повідомленнями, змушуючи її випадково натиснути на кнопку “Скидання пароля”. Після скидання користувачеві телефонують нібито зі служби підтримки Apple і за допомогою обману змушують повідомити новий пароль.

За словами стартапера Парта Пателя, який зіткнувся з такою атакою, за короткий період часу він отримав на свій смартфон, ноутбук та інші пристрої Apple понад 100 повідомлень. Патель зазначив, що повідомлення мають терміновий характер, тому їх не можна проігнорувати.

Зі свого боку, Кребс розповів, що для атаки на користувача потрібно знати електронну пошту, прив’язану до Apple ID жертви. У цьому разі можна надсилати на його пристрої повідомлення про нібито злом пароля.