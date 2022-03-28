Одного з найбільших російських розробників ПЗ визнали загрозою безпеці США

Федеральна комісія зі зв’язку (FFC) США включила одного з найбільших російських розробників програмного забезпечення – компанію “Лабораторія Касперського” – до списку постачальників телекомунікаційного обладнання та сервісів, які можуть загрожувати національній безпеці країни.





Туди одночасно з російської компанією внесли найбільшого оператора телефонного зв’язку Китаю China Telecom Corp і найбільшого світового оператора стільникового зв’язку з майже мільярдом клієнтів — компанію China Mobile Communications Corporation. Представники «Лабораторії Касперського» наголосили на розчарованості таким рішенням американської влади, а також назвали його політично мотивованим.

Російська компанія заявила про готовність співпрацювати з владою США та відповісти на будь-які питання з боку регуляторів країни, аби відбілити своє ім’я та домогтися виключення із чорного списку.

Тим часом стало відомо, що з Росії можуть піти навіть китайські компанії, а Huawei відмовилась надавти свою операційну систему для російських смартфонів.

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