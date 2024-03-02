Український магазин додатків для iPhone запустив бета-тест

Напередодні запуску одного з перших сторонніх магазинів додатків для iOS в Європейському союзі українська компанія MacPaw оголосила про бета-тестування свого сервісу Setapp. Очікується, що офіційне відкриття магазину відбудеться у квітні і запропонує користувачам підписку на ексклюзивний набір додатків, повідомляє The Verge.

Наразі Setapp доступний тільки для macOS, надаючи передплатникам доступ до великої бібліотеки з понад 230 додатків за ціною $10 на місяць. Серед доступних застосунків – музичний редактор n-Track Studio, інструмент для візуалізації проектів MindNode і багато іншого.

Магазин Setapp для iOS міститиме додатки для бізнесу, дизайну, утиліти та інструменти для підвищення продуктивності. Ціни на підписку поки не встановлені, але, за словами менеджера з маркетингу продуктів MacPaw Ярослава Степаненка, вони відповідатимуть загальноприйнятим моделям підписки. Користувачі, зацікавлені в новому магазині, можуть зареєструватися в списку очікування на сайті Setapp.

Зміни в політиці Apple, викликані вимогами нового закону ЄС про цифрові ринки (DMA), дали змогу запускати на iOS сторонні магазини для встановлення застосунків в обхід App Store. При цьому перспективи таких магазинів залишаються невизначеними, оскільки багато розробників можуть вважати за краще не розміщувати свої продукти на альтернативних платформах. Нові правила передбачають стягнення плати в розмірі 50 євроцентів за кожне встановлення застосунку після досягнення порогу в 1 млн завантажень на рік, що може негативно позначитися на популярних безкоштовних застосунках.