Softnews

Названо 5 причин, через які швидко забивається пам’ять смартфона

21.08.2021
2 хв. на прочитання

Чому пам’ять телефону швидко забивається? Як перевірити, чим саме зайнята пам’ять смартфона?


Раптове повідомлення про брак пам’яті на телефоні може поставити в глухий кут багатьох користувачів. Не завжди зрозуміло, чим саме забита пам’ять, і що потрібно видалити.

Новини по темі

WhatsApp, Viber, Telegram та інші месенджери

Більшість месенджерів об’єднує одна функція, яка включена за замовчуванням. Вони автоматично викачують на телефон всі файли (фотографії, листівки, відеоролики, GIF-зображення), які користувач отримує і переглядає в чатах. А так як багато користувачів не замислюються, скільки важать, наприклад, надіслані відеоролики, то і пам’ять такі файли забивають несподівано.

На відміну від інших програм, Telegram зберігає не тільки надіслані файли, але і ті зображення і відео, які користувач переглядає в Telegram-каналах. Всі вони зберігаються у внутрішній пам’яті телефону в однойменній теці.

Відеоролики

Любителі зняти відео за допомогою камери мобільного телефону швидше за всіх стикаються з браком вільного місця на смартфоні. Так як відео високої якості можуть важити сотні мегабайт, то кілька таких роликів сильно забивають пам’ять телефону. Перевірити це легко. Досить знайти будь-який тривалий відеоролик в галереї, відкрити інформацію про нього і звернути увагу на його розмір.

Те саме стосується завантажених відеороликів, наприклад, з YouTube. Чим вище якість відеофайлу, тим більшим розміром він володіє.

Фотографії

Якісна камера на телефоні може не тільки спонукати робити знімки, але і побічно стати причиною забитої пам’яті. Фотографії з високою роздільною здатністю хоч окремо і важать кілька мегабайт, але їх велика кількість може забити гігабайти вільного місця на телефоні. Для зберігання фотографій краще використовувати Google Фото.

Кеш в додатках

Будь-які переглянуті зображення, відеоролики, прослухана музика та інші файли залишаються в кеші програми. Це не означає, що самі файли завантажуються на телефон. Вони залишаються у вигляді тимчасових файлів, які потрібні для швидкого доступу до тих, що вже були переглянуті.

Наприклад, фотографія, переглянута в соціальній мережі, в наступний раз завантажиться швидше, бо інформація про неї залишилася в кеші. Саме тому додатки, де користувач переглядає багато контенту (наприклад, Instagram) володіють великим кешем.

Ось наочні приклади:

Великі додатки

До числа великих додатків (що володіють великих розміром) можна віднести кілька типів програм:

  • Мобільні ігри з вимогливою графікою або онлайн-ігри.
  • Соціальні мережі з нагромадженим кешем.
  • Музичні сервіси з завантаженою музикою.
  • Додатки з частими оновленнями.
  • Великі програми для ПК у вигляді мобільної версії (редактори документів, зображень і т.д.).

Як перевірити, чим саме забита пам’ять телефону?

Щоб дізнатися, чим забита пам’ять мобільного телефону, можна скористатися кількома способами:

  1. Перевірити за допомогою файлового менеджера. Це вбудований додаток, який показує всі папки на телефоні. Папки можна відсортувати за розміром. Потім необхідно вибрати пункт «Інформація» і в списку звернути увагу на пункт «Розмір».
  2. Перевірити через налаштування телефону. У них потрібно вибрати пункт «Пам’ять». Далі система покаже, скільки важить кожна група файлів (зображення, відео, додатки, аудіо і т.д.).
  3. Завантажити спеціальний додаток. Наприклад, додаток “Аналізатор дисків” виводить інформацію про всі файли, папки і додатки на телефоні у вигляді діаграми. Так користувач відразу розуміє, що саме забиває пам’ять.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


21.08.2021
2 хв. на прочитання

Новини по темі

Темний режим значно економить заряд батареї: справді?

19.08.2021

Xiaomi вкотре оновила MIUI 13: робочий стіл, шпалери «Сніговий пік» і меню гучності

19.08.2021
Ethereum

Пора за криптою: Ethereum прогнозують зростання до 40 000 доларів

19.08.2021

Підписку PlayStation Plus можна отримати зі знижкою 50%

19.08.2021
Back to top button