Названо 5 причин, через які швидко забивається пам’ять смартфона

Чому пам’ять телефону швидко забивається? Як перевірити, чим саме зайнята пам’ять смартфона?





Раптове повідомлення про брак пам’яті на телефоні може поставити в глухий кут багатьох користувачів. Не завжди зрозуміло, чим саме забита пам’ять, і що потрібно видалити.

WhatsApp, Viber, Telegram та інші месенджери

Більшість месенджерів об’єднує одна функція, яка включена за замовчуванням. Вони автоматично викачують на телефон всі файли (фотографії, листівки, відеоролики, GIF-зображення), які користувач отримує і переглядає в чатах. А так як багато користувачів не замислюються, скільки важать, наприклад, надіслані відеоролики, то і пам’ять такі файли забивають несподівано.

На відміну від інших програм, Telegram зберігає не тільки надіслані файли, але і ті зображення і відео, які користувач переглядає в Telegram-каналах. Всі вони зберігаються у внутрішній пам’яті телефону в однойменній теці.

Відеоролики

Любителі зняти відео за допомогою камери мобільного телефону швидше за всіх стикаються з браком вільного місця на смартфоні. Так як відео високої якості можуть важити сотні мегабайт, то кілька таких роликів сильно забивають пам’ять телефону. Перевірити це легко. Досить знайти будь-який тривалий відеоролик в галереї, відкрити інформацію про нього і звернути увагу на його розмір.

Те саме стосується завантажених відеороликів, наприклад, з YouTube. Чим вище якість відеофайлу, тим більшим розміром він володіє.

Фотографії

Якісна камера на телефоні може не тільки спонукати робити знімки, але і побічно стати причиною забитої пам’яті. Фотографії з високою роздільною здатністю хоч окремо і важать кілька мегабайт, але їх велика кількість може забити гігабайти вільного місця на телефоні. Для зберігання фотографій краще використовувати Google Фото.

Кеш в додатках

Будь-які переглянуті зображення, відеоролики, прослухана музика та інші файли залишаються в кеші програми. Це не означає, що самі файли завантажуються на телефон. Вони залишаються у вигляді тимчасових файлів, які потрібні для швидкого доступу до тих, що вже були переглянуті.

Наприклад, фотографія, переглянута в соціальній мережі, в наступний раз завантажиться швидше, бо інформація про неї залишилася в кеші. Саме тому додатки, де користувач переглядає багато контенту (наприклад, Instagram) володіють великим кешем.

Ось наочні приклади:

Великі додатки

До числа великих додатків (що володіють великих розміром) можна віднести кілька типів програм:

Мобільні ігри з вимогливою графікою або онлайн-ігри.

Соціальні мережі з нагромадженим кешем.

Музичні сервіси з завантаженою музикою.

Додатки з частими оновленнями.

Великі програми для ПК у вигляді мобільної версії (редактори документів, зображень і т.д.).

Як перевірити, чим саме забита пам’ять телефону?

Щоб дізнатися, чим забита пам’ять мобільного телефону, можна скористатися кількома способами: