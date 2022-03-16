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Українцям дали поради, як правильно користуватися чужим ПК

16.03.2022
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Бувають ситуації, коли потрібно скористатися комп’ютером, який нам не належить. Якщо свій комп’ютер користувач знає, будь-який чужий ПК потрібно відразу розглядати як потенційно небезпечний.


Адже ми не знаємо, що на ньому робили, які програми ставили та чи є на ньому комп’ютерні віруси. Допустимо, вам потрібно попрацювати за чужим ПК. Йтиметься про систему Windows. Дотримуйтесь кількох порад:

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Правила безпеки

Бажано створити на ПК новий обліковий запис для роботи. Таким чином, можна мінімізувати роботу потенційних вірусів, які можуть працювати від імені користувача, під яким були впроваджені в систему. Небажано працювати від облікового запису адміністратора ПК.

Використовуйте лише інкогніто в браузері. Цей режим більш захищений і не здатний залишати сліди та запам’ятовувати паролі та інші дані.

режим інкогніто

Однак, після ввімкнення приватного режиму, вам потрібно перевірити в налаштуваннях браузера чи немає робочих розширень. Якщо вони є, краще відключити сумнівні доповнення;

Будьте обережні з паролями та платіжними даними. Потенційно будь-які дані на чужому ПК можуть бути перехоплені кейлоггерами, які записують все те, що вводилося з клавіатури.

Після закінчення роботи з акаунтом, бажано відразу змінити паролі (наприклад, через смартфон). Не забувайте завершити сеанс роботи з обліковим записом (натиснути “вихід”). А ось вводити дані карти на чужому ПК, якщо є хоч якісь сумніви, точне не варто;

З флешками також потрібно бути обережними. Якщо є можливість, краще надіслати файл на ПК за допомогою інтернету, наприклад через смартфон.

Який висновок?

Якщо ви не заходите в акаунти і не оплачуєте покупки карткою, нічого страшного в чужому комп’ютері немає. Якщо ви працюєте з важливими документами, то ризик того, що вони потраплять третім особам (не обов’язково власнику чужого ПК), високий — це потрібно знати і розуміти.

Тому краще не займатися якимись дуже серйозними справами на ПК, який вам не належить. Не забувайте також виходити з усіх облікових записів і очищати за собою історію та сліди.

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