Paint навчився сам генерувати картинки за допомогою DALL-E 3

У простий і зрозумілий графічний редактор Paint додано функцію Cocreator.

У вересні оцінити цю функцію могли учасники програми розробників Windows Insider. Тепер вона доступна і звичайним користувачам Windows 11 з оновленою до останньої версією Paint.

Працює Cocreator так:

Потрібно відкрити новий файл у додатку Paint. Потім вибрати Cocreator (розташований у правій частині інтерфейсу). Ввести текстовий запит. Почекати поки ШІ намалює картинку.

Наразі Cocreator працює тільки після схвалення залишеної заявки від користувача. Зазвичай на схвалення йде пара днів. У найближчому майбутньому ця функція стане доступна абсолютно всім користувачам операційної системи Windows 11 за замовчуванням. У Microsoft обіцяють випустити відповідний апдейт протягом місяця.