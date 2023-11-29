Paint навчився сам генерувати картинки за допомогою DALL-E 3

У простий і зрозумілий графічний редактор Paint додано функцію Cocreator.
У вересні оцінити цю функцію могли учасники програми розробників Windows Insider. Тепер вона доступна і звичайним користувачам Windows 11 з оновленою до останньої версією Paint.
Працює Cocreator так:
- Потрібно відкрити новий файл у додатку Paint.
- Потім вибрати Cocreator (розташований у правій частині інтерфейсу).
- Ввести текстовий запит.
- Почекати поки ШІ намалює картинку.
Наразі Cocreator працює тільки після схвалення залишеної заявки від користувача. Зазвичай на схвалення йде пара днів. У найближчому майбутньому ця функція стане доступна абсолютно всім користувачам операційної системи Windows 11 за замовчуванням. У Microsoft обіцяють випустити відповідний апдейт протягом місяця.
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