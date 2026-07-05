Microsoft исправила ошибку в Windows 11, из-за которой один из системных файлов «поглощал» до 80 ГБ памяти

Компания Microsoft устранила проблему в Windows 11, из-за которой внутренний файл базы данных операционной системы мог бесконтрольно разрастаться, занимая десятки гигабайт свободного места на диске. Исправление включено в недавно выпущенное обновление KB5095093.

Причина заключалась в службе Capability Access Manager — компоненте, отвечающем за управление разрешениями приложений на доступ к конфиденциальному оборудованию: веб-камере, микрофону и геолокации. Служба ведёт базу данных SQLite вместе с файлом журнала предварительной записи (Write-Ahead Log, WAL), куда записываются транзакции перед их фиксацией в основной базе.

В нормальном режиме WAL-файл остается небольшим, поскольку Windows периодически сбрасывает его содержимое обратно в основную базу данных. Однако на зараженных устройствах файл CapabilityAccessManager.db-wal продолжал расти, не объединяясь с основной базой данных. По сообщениям пользователей, размер файла достигал 70–80 ГБ, что существенно сокращало свободное место, а в некоторых случаях — почти полностью заполняло системный диск.

Проблема впервые была обнаружена на форумах сообщества Microsoft: пользователи жаловались на неожиданно малый объем свободной памяти, хотя не устанавливали дополнительного ПО или больших файлов. Найти причину помогли утилиты анализа дискового пространства, такие как WinDirStat, которые и указали на чрезмерно разросшийся файл журнала базы данных.

Помимо потребления памяти, ошибка приводила также к неточному отображению данных в настройках Windows — категории «Установленные приложения» и «Система и зарезервированное пространство» показывали некорректные значения, поскольку механизм отчетности системы неправильно обрабатывал разросшийся журнал.

После увеличения количества жалоб компания Microsoft подтвердила наличие проблемы и добавила исправление в обновление KB5095093, которое предотвращает неконтролируемое разрастание журнала базы данных. Компания не объяснила техническую причину, по которой журнал SQLite не сжимался корректно, но рекомендует установить последнее обновление.

Что делать: если вы заметили необъяснимое уменьшение свободного места на диске или некорректные данные об использовании памяти в Windows 11 — установите обновление KB5095093 через Windows Update.