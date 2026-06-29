Частные самолеты могут вызвать панику среди элиты: программист создал необычный онлайн-сервис

Американский художник и программист Кайл Макдональд создал необычный онлайн-проект под названием Apocalypse Early Warning System. Он анализирует активность частных и бизнес-самолетов и пытается определить, не происходит ли чего-то нетипичного в поведении людей, имеющих доступ к частной авиации.

Идея звучит почти как сюжет антиутопии: если в мире действительно надвигается глобальная катастрофа, самые богатые и влиятельные люди могут узнать о ней раньше других и быстрее покинуть крупные города. Именно поэтому система отслеживает не новости или официальные предупреждения, а открытые авиационные данные.

Как работает система

Система раннего предупреждения «Apocalypse» использует открытые данные о полётах самолётов и сравнивает текущую активность частной авиации с типичными историческими показателями. Если количество активных самолётов резко отклоняется от обычного уровня для конкретного времени, система может повысить условный уровень тревоги.

На официальном сайте проекта указано, что это индикатор в режиме реального времени, который отслеживает аномалии в движении бизнес-джетов. В открытом репозитории GitHub также описана техническая часть: Node/Express API, база данных SQLite, панель React, Python-скрипты и использование данных ADS-B Exchange.

По сути, это не «сирена конца света», а информационная панель для поиска необычных закономерностей в движении частных самолетов. Она может выявить аномалию, но не объясняет её причину. Резкий всплеск полетов может быть связан не только с геополитическим кризисом, но и со спортивным событием, форумом, праздниками, погодой, закрытием аэропорта или техническими особенностями данных.

Почему проект стал популярным

Популярность AEWS объясняется не только техническими аспектами. Проект вписывается в более широкую дискуссию о неравенстве, доступе к информации и поведении элит в кризисных ситуациях. Он поднимает неудобный вопрос: могут ли открытые данные показать то, что официальные заявления пока не подтверждают?

Сам Макдональд не представляет эту систему как надежный инструмент выживания. Скорее это сочетание дата-арта, социального комментария и технологического эксперимента. Проект показывает, что открытые данные могут рассказать об обществе больше, чем кажется на первый взгляд.

Поэтому к системе раннего предупреждения об апокалипсисе следует относиться с осторожностью. Это не доказательство заговора и не реальный прогноз катастрофы, а необычный способ взглянуть на мир через призму движения частной авиации. В то же время сам факт появления такого инструмента хорошо показывает, сколько информации сегодня можно извлечь из открытых источников.