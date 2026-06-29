Приватні літаки можуть видати паніку еліт: програміст створив незвичайний онлайн-сервіс

Американський художник і програміст Кайл Макдональд створив незвичайний онлайн-проєкт під назвою Apocalypse Early Warning System. Він аналізує активність приватних і бізнес-літаків та намагається визначити, чи не відбувається щось нетипове у поведінці людей, які мають доступ до власної авіації.

Ідея звучить майже як сюжет антиутопії: якщо у світі справді наближається глобальна катастрофа, найзаможніші та найвпливовіші люди можуть дізнатися про неї раніше за інших і швидше покинути великі міста. Саме тому система стежить не за новинами чи офіційними попередженнями, а за відкритими авіаційними даними.

Як працює система

Apocalypse Early Warning System використовує публічні дані про польоти літаків і порівнює поточну активність приватної авіації з типовими історичними показниками. Якщо кількість активних бортів різко відхиляється від звичного рівня для конкретного часу, система може підвищити умовний рівень тривоги.

На офіційному сайті проєкту зазначено, що це індикатор у реальному часі, який відстежує аномалії у русі бізнес-джетів. У відкритому GitHub-репозиторії також описано технічну частину: Node/Express API, база SQLite, React-панель, Python-скрипти та використання даних ADS-B Exchange.

Фактично це не «сирена кінця світу», а dashboard для пошуку незвичних патернів у русі приватних літаків. Він може показати аномалію, але не пояснює її причину. Різкий сплеск польотів може бути пов’язаний не лише з геополітичною кризою, а й зі спортивною подією, форумом, святами, погодою, закриттям аеропорту або технічними особливостями даних.

Чому проєкт став популярним

Популярність AEWS пояснюється не лише технікою. Проєкт влучає у ширшу дискусію про нерівність, доступ до інформації та поведінку еліт під час криз. Він ставить незручне питання: чи можуть публічні дані показати те, що офіційні заяви ще не підтверджують?

Сам Макдональд не подає систему як надійний інструмент виживання. Радше це поєднання дата-арту, соціального коментаря та технологічного експерименту. Проєкт показує, що відкриті дані можуть розповідати про суспільство більше, ніж здається на перший погляд.

Тому сприймати Apocalypse Early Warning System варто обережно. Це не доказ змови і не реальний прогноз катастрофи, а незвичайний спосіб подивитися на світ через рух приватної авіації. Водночас сам факт появи такого інструмента добре показує, наскільки багато інформації сьогодні можна витягнути з відкритих джерел.