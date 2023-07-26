AnTuTu випустила додаток для тестування автомобілів

Розробники AnTuTu, програми, відомої своєю здатністю перевіряти продуктивність смартфонів, оголосили про випуск версії, призначеної для сучасних автомобілів. Ідея, безумовно, цікава, тим більше, що в сучасних автомобілях важливий не тільки час до сотні або енергоефективність двигуна, але і продуктивність комп’ютера, що відповідає за інформаційно-розважальну систему.

AnTuTu в автомобілі – розпочато бета-тестування

Важко уявити собі сучасний автомобіль, в якому інформаційно-розважальна система і додатки, що працюють на ній, були б незграбними і неповороткими. Для користувачів якість та ефективність програмного забезпечення надзвичайно важлива.

Звичайно, щоб забезпечити високу продуктивність, виробники автомобілів звертаються до все більш потужних процесорів і графічних чіпів. Деякі навіть вихваляються продуктивністю встановлених комп’ютерів – Mercedes, наприклад, повідомив, що графічний чіп у наступному поколінні S-Class пропонує 691 гігафлопс, а Tesla Model S, як кажуть, має продуктивність, близьку до продуктивності ігрової приставки PlayStation 5.

Але як порівняти продуктивність комп’ютерів у різних автомобілях, щоб не покладатися лише на цифри, вказані виробником? Можна перевірити роботу програмного забезпечення, але через різні операційні системи та додатки, що не перетинаються, це не обов’язково буде достовірним результатом. Цю проблему, вочевидь, вирішили розробники програми AnTuTu.

За останньою інформацією, AnTuTu щойно отримав автомобільну версію. Варто зазначити, що наразі триває публічне бета-тестування, але є плани випустити стабільну версію програми. Звучить цікаво, але є ще одна проблема. Так, при спробі запуску додатку можуть виникнути значні труднощі.

На даний момент лише одиниці зможуть протестувати працездатність

Інформаційно-розважальні системи в автомобілях зазвичай є “закритим середовищем”. Так, існують способи обійти деякі заходи безпеки, але виробники автомобілів не завжди зацікавлені в тому, щоб надати користувачеві хоча б можливість завантажувати додатки з-за меж офіційного магазину. Крім того, як я вже згадував, ми маємо справу з безліччю різних платформ, часто пропрієтарних і офіційно закритих для модераторів.

Так, ми можемо завантажити додаток AnTuTu на Android-пристрій, щоб потім провести тести продуктивності при підключенні до автомобіля. Просто в переважній більшості випадків це не дасть жодного ефекту. Потрібно буде зламати захист, але це може спричинити різні наслідки, в тому числі і втрату гарантії. Отже, випуск програми AnTuTu в автомобільній версії слід розглядати скоріше як курйоз.

Втім, розробники підтвердили, що система в автомобілях BYD працює безпосередньо з їхнім додатком і результати тестування можливі. Круто, але автомобілі цього китайського виробника поки що не часто можна зустріти на українських дорогах.

Втім, не виключено, що з часом додаток AnTuTu стане більш поширеним в автомобілях. Я не здивуюся, якщо найближчим часом він офіційно з’явиться в магазині Google Play на Android Automotive. Зрештою, якщо вже є TikTok в автомобілях, то чому б не з’явитися ще одному додатку, відомому зі смартфонів?