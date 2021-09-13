Пошуковик Google «почорнів» на мільйонах комп’ютерів

Раніше для роботи в нічному режимі Google доводилося встановлювати сторонні додатки. Але тепер все змінилося: компанія починає розгортати власний системний режим Dark Mode на всіх ПК. Вперше про його розробку і тестування стало відомо в лютому.





У найближчі тижні доступ до нової теми отримають всі, хто бажає (багатьом він вже став доступний), повідомив менеджер по продукту Google. Білий колір стартової сторінки більше не буде засліплювати ночами.

Цікаво, що після підключення темного режиму, не тільки сам фон змінюється і стає темно-сірим, але і логотип Google теж змінюється: він стає білим. Домашня сторінка виглядає дуже мінімалістично:

Включити нове оформлення можна в «Налаштуваннях». Коли функція стане доступна на вашому пристрої, в лівому меню з’явиться розділ «Вид» і пункт «Темна тема». Якщо вибрати пункт «Системна тема», то режим буде підлаштовуватися під дизайн Windows і macOS користувача, повідомляє TheNextWeb.