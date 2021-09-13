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Пошуковик Google «почорнів» на мільйонах комп’ютерів

Нарешті в популярному пошуковику з'явився темний режим.

13.09.2021
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Раніше для роботи в нічному режимі Google доводилося встановлювати сторонні додатки. Але тепер все змінилося: компанія починає розгортати власний системний режим Dark Mode на всіх ПК. Вперше про його розробку і тестування стало відомо в лютому.


У найближчі тижні доступ до нової теми отримають всі, хто бажає (багатьом він вже став доступний), повідомив менеджер по продукту Google. Білий колір стартової сторінки більше не буде засліплювати ночами.

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Цікаво, що після підключення темного режиму, не тільки сам фон змінюється і стає темно-сірим, але і логотип Google теж змінюється: він стає білим. Домашня сторінка виглядає дуже мінімалістично:

Включити нове оформлення можна в «Налаштуваннях». Коли функція стане доступна на вашому пристрої, в лівому меню з’явиться розділ «Вид» і пункт «Темна тема». Якщо вибрати пункт «Системна тема», то режим буде підлаштовуватися під дизайн Windows і macOS користувача, повідомляє  TheNextWeb.

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13.09.2021
1 хвилина на прочитання

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