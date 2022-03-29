Користувачі смартфонів почали отримувати спам-повідомлення від себе ж

Користувачі смартфонів із США почали одержувати рекламні повідомлення зі свого номера телефону. Про це повідомляє видання The Verge.





Журналісти звернули увагу на публікації відвідувачів Reddit та Twitter , які поскаржилися на новий вид SMS-фішингу. Користувачі отримали повідомлення зі спамом, ідентифіковані їх пристроєм як відправлені з особистого номера телефону. Так, у графі відправника було вказано ім’я “Від мене”.

«Це був перший раз, коли я справді отримав щось зі свого власного номера. Ці шахраї стають все більш витонченими», — описують ситуацію користувачі. За словами кількох користувачів, SMS доповнюються посиланням. Так, одні абоненти перейшли за адресою та побачили розіграш побутової техніки, інші – сайт російського Першого каналу та інші веб-ресурси з Росії.

Представники операторів Verizon і Visible, клієнти яких атаковані розсилкою, пообіцяли розібратися в ситуації. Абонентам рекомендували не переходити за посиланнями та помічати підозрілі повідомлення як спам.

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