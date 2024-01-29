В інтернеті набирає популярності новий челлендж: пити воду паличками

Якщо ви думали, що їсти паличками непросто, то тільки уявіть, як паличками пити. Саме це вирішив зробити автор вірусного ролика в інтернеті. Про челендж написали різні телеграм-канали.

У теорії повторити такий дивний “подвиг” може будь-яка людина. Потрібно лише запастися парою речей:

пляшка з водою всередині (автор вирішив не обмежуватися маленьким розміром і купив стандартну 5-літрівку);

палички для суші та ролів; величезна кількість терпіння і часу.

Хлопцеві на кадрах вдалося виконати задумане. Він “випив” воду з ємності, на це пішло понад 10 годин. Принаймні, таке значення показав закріплений таймер. Не все пройшло гладко: під час пиття автор ролика, ймовірно, травмував губу, а ще сильно втомився.

За даними джерела, відео з дивними челенджами, включно з описаним, дають змогу авторам контенту швидко ставати популярними. Ролик хлопця набрав майже 30 мільйонів переглядів і 1 мільйон лайків.