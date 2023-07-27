100k доларів за відео: скільки грошей заробляють найпопулярніші ТікТокери

Для більшості глядачів TikTok – це прикольна соціальна мережа, де можна залипнути і скоротити пару годин часу за переглядом відео. Але для рекламодавців та блогерів – це серйозний бізнес, що дозволяє робити просто божевільні гроші.

За даними рекламного агентства IZEA, всі тиктокери поділяються на кілька умовних груп, залежно від кількості передплатників. Кожна з них може запросити різний чек за відео, де згадується або використовується продукт, що просувається або послуга.

До 10 000 передплатників – до 1105 $ за спонсороване відео

До 50 000 передплатників – до 1600 $ за спонсороване відео

До 200 000 передплатників – до 3500 $ за спонсороване відео

До 500 000 передплатників – до 5000 $ за спонсороване відео

До 1 000 000 передплатників – до 5800 $ оларів за спонсороване відео

Зазначимо, що ці цифри є актуальними для США. У міру того, як кількість передплатників перевищує 1 мільйон, зростають і гроші, які готові платити рекламодавці.

ТОП-10 тіктокерів, які найбільше заробляють на рекламі, виглядає так:

Dwayne “The Rock” Johnson – 39 320 $ за відео

Domelipa – 40 000$ за відео

Loren Gray – 40 420$ за відео

Dixie D’Amelio – 42 570$ за відео

Kimberly Loaiza – 47 380$ за відео

Will Smith – 53 750$ за відео

Addison Rae – 65 200$ за відео

Bella Poarch – 66830$ за відео

Khaby Lame – 92 270$ за відео

Charli D’Amelio – 105 770$ за відео

Як пише IZEA, кількість спонсорських відео у популярних блогерів може перевищувати 50% всього контенту на каналі. Причому продукти, які часто просуваються, глядач навіть не помічає – настільки грамотно вони вписані в контекст відео. Але реклама відкладається у підсвідомості, і робить свою справу.