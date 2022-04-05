Сервіс Airbnb заборонив росіянам та білорусам бронювати житло за кордоном

Онлайн-сервіс із бронювання житла Airbnb більше недоступний для росіян та білорусів при бронюванні житла по всьому світу.





Для об’єктів усередині Росії та Білорусії Airbnb перестав працювати одразу нападу на Україну. Це найбільший подібний сервіс на ринку.

Також про вихід з Росії та Білорусі заявила Wargaming – найбільша компанія-розробник онлайн-ігор. Творці World of Tanks вже розпочали передачу свого бізнесу російській компанії Lesta Studio. Проте протягом перехідного періоду онлайн-продукти все ще будуть доступні російським та білоруським гравцям.

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