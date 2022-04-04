Розробники World of Tanks заявили про вихід з Росії та Білорусії

Видавець та розробник ігор Wargaming оголосив про рішення піти з ринку Росії та Білорусії. Про це повідомляється на сторінці компанії LinkedIn.





“Компанія вирішила, що не володітиме або керуватиме бізнесом у Росії та Білорусі і залишить обидві країни”, – йдеться в заяві Wargaming. В організації розповіли, що ухвалили рішення про звільнення та закриття офісів у країнах після стратегічного аналізу бізнес-операцій по всьому світу, проведеного в останні тижні. Повідомляється, що 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусії під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не пов’язана з Wargaming.

У матеріалі від Wargaming, відомої зокрема зі створення та підтримки популярної онлайн-ігри World of Tanks, йдеться, що компанія завершить перехід «з усією необхідною швидкістю», також забезпечивши безпеку та підтримку співробітників. Уточнюється, що протягом перехідного періоду продукти компанії будуть доступні користувачам з Росії та Білорусії.

«Ми очікуємо на значні збитки внаслідок цього рішення», — наголосили представники фірми. У компанії помітили, що керівники Wargaming впевнені у майбутньому свого бізнесу та нових якісних ігор.

Wargaming – видавець та розробник відеоігор, штаб-квартира компанії знаходиться на Кіпрі. Центри розробки розташовуються в Мінську , Києві , Москві , Санкт-Петербурзі та інших містах світу.

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